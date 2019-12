Hart “Confío en mi esposa”

Mario Hart no hace caso a las especulaciones que se han generado. Luego de que se revelen los rumores de la supuesta infidelidad de su esposa, Korina Rivadeneira, el piloto expresó que cree en ella y que puede tener todos los amigos que quiera.

“Ella se fue a un evento, se fue a trabajar y Gino también estaba en el evento, eso fue todo. Ella sí se pone la gorra de él ¿Pero creen que es infidelidad ponerse una gorra? Y si ella borra la foto que se tomó con esta gorra es porque no le gustó cómo se veía en la foto. A mí no me molesta nada de esto”, fueron las palabras del “Chato” Hart.

El participante de “El dúo perfecto” está por disputar la final y no se distrae con nada. “Yo confío en mi esposa, mi esposa puede ser amiga de quien quiera”, afirmó Mario ¿Levantará la copa?