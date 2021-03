No somos amigos. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se presentó ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso y respondió ante los cuestionamientos que la relacionan con el expresidente Martín Vizcarra.

Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos negó cualquier tipo de vínculo amical con el expresidente Martín Vizcarra

“Varias veces visité Palacio de Gobierno por temas de trabajo pero nunca me he reunido con el presidente a solas en un lugar que no sea de trabajo“, indicó la Zoraida Ávalos.

“Nunca me van a encontrar una foto, no conozco a su familia. No conoce mi casa, no conozco su casa“, refirió ante las supuestas reuniones que hubo entre el exmandatario y las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, en 2018.

En ese sentido remarcó que las reuniones que sostuvo con Martín Vizcarra fueron por temas laborales. “Las fiscales Castro y Sánchez no pueden continuar porque pesan sobre ellas una investigación por un hecho lamentable, grave“, señaló.

No hay amistad alguna

“Se ha tejido un mito que soy amiga del expresidente Vizcarra, pero no hay una sola prueba objetiva, todos son dichos. Con el señor Vizcarra lo conocí el día que vino a mi juramentación”, aseveró.

“Nunca me van a encontrar una foto con él tomando lonche. A su esposa la conocí en una reunión del Ministerio de Justicia por el Día de la Mujer, no recuerdo si fue en el 2019 o 2020, la única vez que la vi. Señores no hay amistad alguna”, aclaró la titular del Ministerio Público.

Añadió que tiene en su poder una pericia antropológica que demuestra que no es la mujer de la foto que viene circulando en algunos lugares.