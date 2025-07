No hay plata para trenes de “Porky”

En los últimos días, el proyecto del tren Lima-Chosica ha sido cuestionado desde varios sectores, especialmente desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El responsable del MTC dejó en claro que no cuenta con el presupuesto necesario para mejorar los rieles por donde transitarán los trenes Caltrain que llegarán desde Estados Unidos. Esto lo confirmó el propio César Sandoval justamente luego de una primera reunión técnica en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto con representantes de la Municipalidad de Lima.

«No. En el presupuesto no está consignado para este tipo de situaciones. Este procedimiento se tiene que discutir a través de una adenda. Cuando llegue ese momento de discutir lo hablamos. No llegan los trenes, no hay almacén para los trenes porque no se han solicitado y estamos hablando de otros temas«, indicó a la prensa.