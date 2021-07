No existe evidencia científica para aplicar tercera dosis que pide el CMP

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que la ciencia aún no ha determinado la necesidad de aplicar una tercera dosis de vacuna contra la COVID-19 para aumentar la protección frente al virus. Esto se debe a que todavía no se conoce exactamente cuánto dura el efecto de las vacunas. “Recordemos que el proceso de inmunización en el mundo se inició a fines del año pasado, por lo que los especialistas no han tenido el tiempo suficiente para comprobarlo”, dijo el titular de Salud.

Comité de Ética no la recomienda ante la ausencia de evidencia científica

Sin embargo, afirmó que las autoridades sanitarias de nuestro país contemplan esa posibilidad y que, por ello, el Perú ha adquirido dosis en una cantidad muy superior.

“Durante los próximos meses llegarán, de forma progresiva, alrededor de 50 millones de vacunas que servirán para terminar de vacunar a la población e inocular, de ser necesario, una tercera dosis”, indicó Ugarte.

En ese sentido, el ministro detalló que existen distintas opciones sobre lo que la ciencia pueda determinar. Por un lado, el próximo año, se podría vacunar de la misma forma en la que se ha llevado el proceso durante el 2021; es decir, iniciando con el personal de primera línea y los adultos mayores. Otra alternativa sería la de adquirir productos que los laboratorios vienen estudiando y desarrollando a modo de prueba.

La tercera es una que están planteando algunas organizaciones como el Colegio Médico del Perú (CMP) sobre la inoculación de una dosis adicional de Pfizer a aquellos que ya fueron vacunados con Sinopharm. “Nosotros nos hemos comunicado con el laboratorio y con los expertos de nuestro Comité de Ética y no recomiendan este método debido a que esto no está comprobado por la ciencia”, afirmó Ugarte.