Niega haber tenido un acercamiento con Castillo

Rafael López Aliaga, excandidato presidencial, uso su cuenta de Twitter para negar haber tenido algún acercamiento o conversación con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Asimismo, señaló que no apoyará al candidato Castillo en la segunda vuelta de los comicios electorales.

Quiero aclarar que no he conversado con el candidato Pedro Castillo. Tampoco tengo ninguna reunión pactada con él. Renovación Popular no apoyará al partido del señor Castillo, pues su plan de gobierno llevaría a nuestro país a ser una dictadura cruel, similar a Venezuela o Cuba.

— Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) April 16, 2021