Nicola se confiesa y dice no es agresivo

Nicola Porcella acudió al programa de Milagros Leiva y le confesó que no se considera una persona agresiva ni machista, luego del recordado episodio donde discute con Angie Arizaga.

Le contó a Milagros Leiva que su relación con Angie era de muchos celos

“Tengo un carácter fuerte y tengo mis razones… yo sé hasta dónde llegar. Nunca he pasado esa línea. Nunca me he peleado en la calle. Nunca he tenido una denuncia. Todo el mundo me ha pintado como si a mí me encantara pelear”, manifestó Porcella.

Asimismo, el ex chico reality consideró que Arizaga sacaba lo peor de él. “Nicola y Angie (ellos) sacaban lo peor de cada uno en un momento. Era una relación tóxica. Era una relación de muchos celos por parte de los dos. Nosotros no separamos”, dice.

Finalmente, el ex guerrero hizo un mea culpa sobre las imágenes difundidas por “Magaly Tv La Firme” donde supuestamente agrede a Angie Arizaga de forma verbal.

“Yo soy muy lisuriento, chabacano para hablar, pero jamás le he mentado la madre a una mujer. Yo vivo con mi madre, ella jamás me lo permitiría”, declaró Nicola Porcella en el programa de Leiva.

El ex capitán de los guerreros, mencionó que no se retiró del reality en buenos términos, pero que agradece la oportunidad de que le dieron de surgir como persona y competidor.

Casi finalizando la entrevista, también fue consultado sobre la demanda por difamación que ha emitido en contra de la periodista Magaly Medina. “Yo no le diría nada, para qué voy a guardar rencor. No soy resentido”, finalizó.