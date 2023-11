Nicola Porcella denuncia a aerolínea por discriminación

El exconcursante de ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella, presentó una queja contra la compañía Aeroméxico por presunta discriminación

Nicola Porcella continúa desarrollando su carrera profesional en México, donde ha tenido la oportunidad de reivindicarse después de convertirse en un personaje controvertido en Perú debido a las presuntas agresiones contra su expareja Angie Arizaga. El actor tiene un papel destacado en la nueva novela de Televisa titulada ‘El amor no tiene receta’.

A pesar de su fama en México, experimentó discriminación por parte de una empleada de la aerolínea Aeroméxico debido a su nacionalidad peruana, a pesar de que trabaja legalmente en el extranjero y tiene doble nacionalidad peruana e italiana.

“Llegamos en el vuelo desde Madrid y cuando estábamos en la fila de migraciones nos cambiaron de fila. Cuando estábamos pasando nos dicen ‘usted no puede pasar, no no, tu no puedes pasar (…) a parte tu nos vas a pasar por acá porque eres peruano”. El influencer, evidentemente indignado, respondió: “¿Y qué tiene que sea peruano?”.

Nicola Porcella compartió su mala experiencia en un video publicado en sus historias de Instagram y explicó que no se quedó con los brazos cruzados. Presentó una queja contra el personal de Aeroméxico. Dijo: “Soy residente mexicano. En México, me tratan como italiano, pero soy peruano de corazón. Entonces, me sentí afectado, dijimos que esto no se podía permitir y presentamos la queja”.

Porcella se reunió con los supervisores de la compañía y expresó su queja contra la trabajadora, quien inicialmente no quería reconocer su error. Al final, ella admitió haberlo dicho, pero afirmó que no fue con mala intención porque ya se había tomado fotos con varios famosos.

“Yo le dije nosotros no te hemos dicho que somos famosos ni nada, no nos interesa, la fama no tiene por qué beneficiarme en nada, soy una persona más y creo que todo el mundo se ha dado cuenta. Al final la aerolínea se ha hecho cargo, dejamos una carta. Más que por mí, (lo hago) por la gente. A mí no me gustaría que a mi hijo lo traten así o que a un amigo mío mexicano lo traten así en otro país, odiaría que algún amigo mexicano me diga me trataron mal en Perú”.

El ‘excapitán de las cobras’ dijo esperar que la empresa tome acciones contra la trabajadora. “Esperemos que la aerolínea lo resuelva, que no la saquen de su chamba, solo que le digan cómo tiene que ser con la gente”, comentó.

“(Mi acompañante) dice que ella nos dijo ‘tú menos porque eres peruano’ y que la fila donde estábamos dijo que eran de mexicanos, y luego dijo que eran de conexiones, pero habían de otras nacionalidades también”, agregó.

Te puede interesar:

Recuerda:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/ Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él. Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes. Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”. Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página. Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.