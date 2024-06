Nicanor Boluarte es acusado de ofrecer cargo de prefecto

Testigo presenta pruebas contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte

Según un informe del programa Cuarto Poder, Dustin Coello afirmó que Nicanor Boluarte ofrecía prefecturas a cambio de ventajas para su partido, Ciudadanos por el Perú, y para su hermana, la presidenta Dina Boluarte. Nicanor Boluarte está siendo investigado por el caso conocido como ‘Los Waikys en la Sombra’.

Denis Lisa, un amigo de la familia Boluarte, contactó a Dustin Coello, un profesor universitario y expresidente del Frente de Defensa de Lambayeque. Según Coello, asistió a una reunión el 18 de febrero de 2023 en el hotel Solec Business de Chiclayo, donde supuestamente estuvieron presentes Nicanor Boluarte y Alberto Moreno, presidente de Ciudadanos por el Perú.

Martín Carbajal, quien está siendo investigado en el caso ‘Los Waykis en la sombra’, también estuvo presente en la reunión. Él es cercano a la familia presidencial y es un dirigente de Ciudadanos por el Perú en la zona sur del país.

Coello relató que Nicanor Boluarte le aseguró que sería nombrado prefecto de Lambayeque. Según él, Boluarte se presentó diciendo: “yo soy Nica, vengo aquí con el equipo para respaldar la propuesta, me han hablado de usted. Queremos que ustedes sean representantes del Gobierno”.

Según lo dicho por Coello, Boluarte mencionó que una mujer del Ministerio del Interior lo contactaría para acelerar los trámites. Esta mujer resultó ser Krislly Hellen Garragate Ochoa, quien, según el sitio web de proveedores del Estado, no había contratado con el Gobierno hasta enero de 2023. Sin embargo, desde esa fecha logró ocho contratos en el Mininter que suman cerca de 70 mil soles.

“La señorita Helen era una secretaria del Ministerio del Interior. Se contactó conmigo vía WhatsApp y me pidió unos documentos. Me dijo que yo había sido seleccionado, ni siquiera me dijo que postule”, dijo Coello.

Sin recibir noticias, Coello esperó la resolución formal de su designación durante marzo de 2023. Luego, el 11 de abril, Alberto Moreno lo invitó a una reunión de prefectos en el centro campestre La Casona de los Cóndores en Chosica. Durante la reunión, Nicanor Boluarte consultó a los presentes prefectos cuántas firmas podrían recolectar en sus respectivas regiones para la inscripción de su partido.

“El que menos se comprometía. Junín decía: ‘ya, yo 2000′. Decían: ‘Tumbes, Amazonas, Ayacucho’ y todo en el mismo cuadro se apuntaba. Nicanor leía y apuntaba, él mismo apuntaba con nombre y apellido”, comento Coello en el reportaje.

Después de recibir cerca de 3 mil fichas para la afiliación del partido al salir del evento, Dustin Coello decidió dejarlas en el bus de regreso a Chiclayo. Ese mismo día, terminó la relación entre Coello y el equipo de Nicanor Boluarte.

