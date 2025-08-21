Néstor Villanueva es sentenciado a más de un año de prisión por violencia

Corte Superior de Lima sentenció a la expareja de Florcita Polo, quien deberá cumplir 91 jornadas de trabajo comunitario.

Néstor Villanueva fue sentenciado a 1 año, 9 meses y 7 días de prisión suspendida por el 13° Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima. La decisión judicial se da tras la denuncia presentada por su expareja, Florcita Polo, hace un par de años, en la que acusó al artista de haber agredido a su menor hijo.

Según lo determinado por el tribunal, Villanueva deberá cumplir 91 jornadas de trabajo comunitario. Equivalentes a 640 días de prestación de servicios, en lugares que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según información. En caso de incumplimiento, la condena será revocada y pasará a cumplir pena de cárcel efectiva.

Asimismo, se le impuso la prohibición de acercarse a su hijo con fines de agresión física o psicológica. Y la obligación de llevar un tratamiento especializado para controlar su nivel de agresividad. La jueza también estableció una reparación civil de S/ 3,000, que deberá pagarse en seis cuotas de S/ 500 cada una. Desde el 30 de septiembre de 2025 hasta el 2026.

«El incumplimiento de estas disposiciones llevará a que la pena suspendida se convierta en efectiva y se ordene su ingreso a un establecimiento penitenciario», señaló la resolución judicial.