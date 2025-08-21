TC cita a fiscal José Domingo Pérez para audiencia contra Keiko Fujimori

Miembro del equipo especial Lava Jato presentará alegatos sobre caso aportes ilícitos de campaña.

El Tribunal Constitucional (TC) citó al fiscal José Domingo Pérez para este miércoles 27 de agosto para que presente en audiencia sus alegatos contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien acusa de haber recibido aportes ilícitos de campaña. En la notificación, se menciona que la diligencia iniciará a las 10:30 am.

De esta forma, Pérez tendrá la posibilidad de defender su acusación en un proceso que fue iniciado por Fujimori, quien presentó un hábeas corpus al TC requiriendo que anule todas las diligencias fiscales realizadas en su contra por el delito de lavado de activos. El miembro del equipo especial Lava Jato pide al Poder Judicial que condene a Fujimori Higuchi a 35 años de cárcel.

Lee también:

El pasado 27 de julio, la abogada de la excandidata presidencial, Guilliana Loza, sustentó ante el TC que los abonos recibidos se tratarían de «una irregularidad administrativa» y que «no hubo quebrantamiento de normas, no hubo ilicitud». Sobre el millón de dólares aportados por la empresa Odebrecht en 2011. Loza apuntó que, en el supuesto de haber sabido, no se le puede imputar a su defendida haber recibido dinero ilícito porque para esa fecha no se sabía que la constructora pagaba coimas.

«No se le puede atribuir el conocimiento de supuestos actos de corrupción o delitos previos, si al 2011 (la compañía) gozaba de prestigio y luego los hechos (de corrupción) que se dieron a conocer datan del 2016», insistió. Distintos penalistas consultados por este diario aclararon que el TC no puede archivar la investigación iniciada en 2017, pero podría disponer que regrese a la fase preliminar.