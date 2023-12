NBA suspende “indefinidamente” a Draymond Green

La NBA decidió imponer una suspensión “indefinida” al tetracamepeón Draymond Green, considerando su historial de actos antideportivos.

El problemático ala-pívot de los Golden State Warriors Draymond Green golpeó a Jusuf Nurkic en el rostro durante el partido contra los Phoenix Suns, lo que resultó en su expulsión por tercera vez en la temporada.

La liga de baloncesto norteamericana señaló que la sanción entra en vigencia de inmediato, y que Green deberá cumplir ciertas condiciones de la liga y del equipo antes de regresar a jugar, según lo expresó Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de la NBA.

El temperamental jugador, de 33 años, había acabado de cumplir una sanción de cinco partidos por un incidente previo ocurrido el 14 de noviembre. Según el reconocido periodista de ESPN Adrian Wojnarowski, la NBA optó por no establecer un número específico de partidos de suspensión esta vez, para que Green “tome el tiempo que necesite para enfrentar los desafíos que tiene por delante”.

Se espera que Green, su agente Rich Paul y el gerente general de los Warriors, Mike Dunleavy Jr., se reúnan para discutir un plan de asesoramiento y ayuda para el jugador.

El incidente del martes tuvo lugar durante un saque de banda de los Warriors, cuando Green, siendo defendido por Jusuf Nurkic, le propinó un golpe en la cabeza que lo hizo caer al suelo. Tras esto, los árbitros le impusieron una falta flagrante 2, y Green se retiró al vestuario entre el júbilo del público de Phoenix.

A diferencia de otras expulsiones, Green se disculpó esa misma noche con Nurkic por el golpe, asegurando que no fue intencional. Por su parte, Nurkic expresó que Dreymond necesita ayuda, y mencionó que a pesar de no haber intentado lastimarlo gravemente, el incidente no tiene relación con el baloncesto.

Antes de la expulsión de Green, los Warriors tenían ventaja en el marcador, pero finalmente los Suns lograron imponerse por 127-125 a pesar de la ausencia de Kevin Durant.

Draymond Green ha sido protagonista de varios incidentes a lo largo de su carrera en la NBA, lo que ha generado discusiones sobre su comportamiento en la cancha.

