¿Quién creó WhatsApp Plus y por qué es famosa?

La mayoría de personas que usa WhatsApp Plus piensa que es una app legal; sin embargo, su creador no tiene ninguna relación con Meta.

En la actualidad, WhatsApp Plus es una aplicación de mensajería instantánea muy popular por sus numerosas funciones adicionales que la versión original no posee. Aunque muchas personas la instalan pensando que es una versión oficial mejorada con el aval de Meta, en realidad es un software pirata sin relación con la compañía de Mark Zuckerberg. Descargarla puede acarrear problemas legales.

¿Quién fue el creador de WhatsApp Plus?

Según AndroidPhoria, el creador es un ingeniero español llamado Rafalense, también conocido como Sergio, de 33 años, originario de Rafal, Valencia. La idea surgió cuando un compañero necesitaba modificar un color en WhatsApp que no se podía cambiar en el código. Así nació WhatsApp Plus, una versión modificada que permite personalizar la aplicación según los gustos de cada usuario.

¿Por qué WhatsApp Plus se ha vuelto tan popular?

Esta popularidad se debe a las muchas funciones adicionales que ofrece, como modificar el estilo de WhatsApp, ver historial de mensajes editados y eliminados, programar mensajes, emojis estilo iPhone, ver horas de conexión y descargar estados, entre otras. Sin embargo, usar versiones modificadas de esta aplicación puede llevar a la suspensión temporal o permanente de la cuenta por parte de Meta.

Riesgos asociados al uso de WhatsApp Plus:

Seguridad y privacidad: WhatsApp Plus no es una aplicación oficial desarrollada por WhatsApp Inc., lo que implica que no ofrece el mismo nivel de seguridad y garantías de privacidad que la versión oficial. Esto puede exponer tus datos personales y conversaciones a posibles vulnerabilidades de seguridad o acceso no autorizado.

Riesgo de malware: Al descargar WhatsApp Plus desde fuentes no oficiales, existe la posibilidad de que el archivo APK contenga malware o software malicioso. Esto podría comprometer la seguridad de tu dispositivo y poner en riesgo la integridad de tus datos.

Bloqueo de cuenta: Meta considera el uso de versiones no oficiales como WhatsApp Plus una infracción de sus términos de servicio. Como consecuencia, tu cuenta de WhatsApp podría ser bloqueada temporal o permanentemente si se detecta que estás utilizando WhatsApp Plus.

Falta de actualizaciones: Dado que no es una aplicación oficial, WhatsApp Plus podría no recibir actualizaciones de seguridad o nuevas funciones de manera regular. Esto significa que la aplicación podría quedar desactualizada y ser más vulnerable a ataques cibernéticos.

Además, la compañía Meta ha enfatizado qué, “Las aplicaciones falsas representan riesgos de seguridad, como el envío de spam y estafas a otras personas sin tu conocimiento. Tus mensajes solo están seguros y son privados cuando utilizas WhatsApp oficial”.