‘Muni’ de Miraflores habría agredido a anciana

Un video en donde se registra lo que sería una agresión de fiscalizadores de la Municipalidad de Miraflores a una vendedora ambulante de desayunos ha generado el rechazo de la opinión pública.

El incidente ocurrió en la cuadra 6 de la av. Vasco Núñez de Balboa deja ver cuando un agente municipal arremete contra Aurea Bonifacio Cusi, se sube raudamente a su vehículo y la deja desconsolada en medio de la calle. Además, según se ve en el video, la vendedora quedó con contusiones en los dedos.

“A las seis de la mañana yo llego a Miraflores a repartir a mi gente el desayuno y la fiscalización aparece. Bajaron dos y me quitaron mi desayuno, mi pan; no podía resistirme, no podía hacer nada. Rápidamente han subido en su camioneta. Me han arrastrado, mi uña también lo han roto“, indicó la vendedora.

“Si me hubieran dicho ‘sabe qué señora, retírate de acá’, bajándose, me hubieran dicho. No, bajaron ellos y me han robado, toditito me han quitado”, agregó.