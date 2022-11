Mujer quema con sopa caliente a su pareja por irse a jugar fútbol

Jhon Nolache Primero (23), denunció a su pareja Flor Esmilda Huaches Huamán (23), de tirarle sopa caliente al cuerpo, lo cual le produjo graves quemaduras de segundo grado en su rostro, hombro, pecho y cuello. El ataque se dio tras una fuerte discusión porque él deseaba salir a jugar fútbol con sus amigos y ella no quería.

“Yo la quería llevar, pero ella me dijo que tenía que trabajar y lavar ropa. Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta. Cuando voy a querer abrazarla ella me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla y ella voltea y me dice: ‘toma tu sopa’ y me echa en la cara”.

Leer también [Transportistas anuncian paro en Lima y Callao para el 22 de noviembre]

Luego de la atención recibida en el hospital Arzobispo Loayza, el agraviado interpuso una denuncia en contra de su pareja, quien actualmente está no habida.