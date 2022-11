Queda desfigurada tras ataque de hombres a su familia

Una familia denunció haber sido agredida por un grupo de hombres cuando regresaba a su vivienda, en el distrito de Ate. Los sujetos exigieron dinero a los ciudadanos luego de acusarlos de haberlos atropellado. Al no encontrar respuesta, decidieron golpear a una de las mujeres y al novio de su hija.

“Nos agredieron, nos tiraron piedra, más de 20 jóvenes han venido, se juntaron. Yo estaba defendiendo a mi yerno, en eso me he metido, me han dado un puñetazo en la cara. Yo caí desmayada al piso, me golpeé la mano, me arañé la mano, inconsciente me dejó”, relató.