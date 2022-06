Mujer fue condenada a 30 años de cárcel por sufrir un aborto natural

Cuando Karen se despertó en un hospital de El Salvador se dio cuenta de que estaba esposada a una cama y que había agentes de policía junto a ella. “Había mucha gente a mi alrededor y decían que le había quitado la vida a mi bebé y que iba a ‘pagar por lo que había hecho’“, contó.

Tras sufrir complicaciones en el embarazo tuvo que acudir a urgencias. Sin embargo, Karen, que entonces tenía 22 años, tuvo que hacer frente a la acusación de haber abortado.

“Intenté explicar lo que había pasado. Pero no me escucharon“, recuerda. “Ya me habían juzgado y condenado allí”, añade.

Leer también [Detienen a hombre que fingía usar catéter para pedir limosna]

Legislación severa

El Salvador, en Centroamérica, tiene una de las leyes más duras del mundo contra el aborto, que prohíbe todo tipo de interrupciones, incluso si el embarazo supone un riesgo para la vida de la madre o es resultado de una violación o un incesto.

Acusada de homicidio agravado, Karen fue condenada a 30 años de prisión. Se dio a conocer como una de “Las 17”, un grupo de mujeres encarceladas tras sufrir abortos naturales o dar a luz a un feto muerto.

Karen pasó seis años entre rejas antes de ser liberada junto con otras tres mujeres en diciembre de 2021, tras una campaña que contó con el apoyo de celebridades internacionales como las actrices America Ferrera y Milla Jovovich.

En el momento en que fue encarcelada, Karen ya era madre de un niño de dos años, un niño que no volvió a ver hasta que ya tenía nueve años. “Cuando me dijeron que pasaría 30 años en prisión, sentí que mi mundo se derrumbaba. Pensé en mi hijo y me pregunté si sobreviviría a todo esto“.

Leer también [Fonavi 2022: Cómo será la devolución de aportes]

El Centro para la Igualdad de la Mujer, un grupo con sede en Estados Unidos que apoya las campañas a favor del aborto en toda América Latina, afirma que al menos 180 mujeres han sido procesadas o encarceladas en el país en las últimas dos décadas en circunstancias similares.