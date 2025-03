Montos Fonavi con intereses seguirá siendo “pago a cuenta”

MIENTRAS SE ALISTA REINTEGRO 3, LA COMISIÓN AD HOC CONFIRMÓ PAGOS ADICIONALES

El Presidente de la Comisión Ad hoc Luis Luzuriaga se reafirmó en que este proceso de devolución de los aportes del fonavi debe considerarse como “PAGO A CUENTA” a la par que recordó que la devolución se está desarrollando sobre la base de 6 683 millones y no puede considerarse como “CANCELATORIA” ya que el año 2003 se logró que el Congreso de la República levantara información del Fonavi, demostrándose que los activos hasta ese momento eran superiores a 13, 000 millones y que a la fecha superaría los 26 000 millones, Además, se informó que el Fondo Fonavi tenía rentabilidad financiera, que no fue parte de la recaudación, por consiguiente, también se va a tener que distribuir entre todos los Fonavistas dichos dineros, como los intereses generados en los Bancos en los últimos años.

“El fonavi tenía ingresos financieros como cualquier banco, y esos ingresos ¿en qué consistían?, está bien claro, los intereses de los créditos que otorgue, ósea que el fonavi cobraba el dinero, cobraba el capital y los intereses, los intereses son el ingreso financiero del fonavi, y los intereses de los depósitos en los bancos, estamos devolviendo las aportaciones, ¿se tiene que devolver o no los ingresos financieros? Se tiene que devolver porque es la rentabilidad de nuestro dinero y nuestro dinero ganaba doble interés, por los créditos y por los depósitos, y que está pasando con estos 2, 300 millones que tenemos en las cuentas, ¿dónde está ese dinero, no está en los bancos? Sigue ganado intereses por sus depósitos, eso es la ley, es lo que se manda, entonces eso tiene que devolverse, esta devolución si bien es cierto se está trabajando sobre el dinero que se tiene, sin embargo en su momento vamos a tener que hacer un corte, un momentito señor, flujo de caja, ya tenemos un flujo de caja hasta diciembre del año pasado, cuentas recaudadoras, donde la gente está pagando sus préstamos, su crédito a esas cuentas, amortizando su deuda, ya tenemos también determinado, año por año y mes por mes los intereses de esos depósitos, en su momento va haber un ajuste, ¿todo eso que significa? , dinero, plata, estamos avanzando sobre una cantidad de dinero, se va programado la devolución de acuerdo a que vayan apareciendo los fonavistas con aportaciones, lo que nos dijeron el 2014 y el 2015 que eran solo 1, 300 millones va quedando como una gran mentira y una gran estafa, iba ir creciendo, creciendo y creciendo, el aporte de todos los trabajadores, ya no iba ser 1, 300, va ser 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil millones de soles, eso es lo que va a ser, y actualizados” Luis Luzuriaga Garibotto, presidente de la comisión Ad Hoc Fonavi

¿EXISTE EL DINERO QUE CONFORMARON LOS ACTIVOS DEL FONAVI?

El 27 de setiembre del 2003, mediante el DECRETO DE URGENCIA N° 023-2003, se amplió en 90 días adicionales el plazo para que la COMISIÓN LIQUIDADORA DEL FONAVI-MEF-LEY 26969 (COLFONAVI-MEF) culmine con la liquidación del FONAVI y la desactivación de la UTEFONAVI.

El 27 de noviembre de 2003, mediante Ley N° 28111, se derogó el D.U. N° 023-2003, con lo que terminó abruptamente la liquidación del FONAVI y la desactivación de la UTE-FONAVI.

La COLFONAVI-MEF-LEY N° 26969, al 27 de noviembre del 2003, detalla en el BALANCE GENERAL COMBINADO AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2003- FONAVI EN LIQUIDACIÓN/UTEFONAVI EN DESACTIVACIÓN solo alcanzo a identificar la cantidad de 13 mil 714 millones 952 mil 610.15/100 nuevos soles en ACTIVOS administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por tanto, al 27 de noviembre del 2003, hasta dónde avanzó su liquidación, se identificó que el Estado se encontraba en posesión de cerca de 14 mil millones de activos, propiedad de las fonavistas.

¿QUE ESTABLECE LA LEY N° 29625 “LEY DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DEL FONAVI A LOS TRABAJADORES QUE CONTRIBUYERON AL MISMO”?

La Ley se señala establece las formas y procedimientos para que el fonavista beneficiario pueda ejercer su derecho de propiedad en la forma de devolución, en tal sentido el mandato legal establece que se devolverá a todos los trabajadores que contribuyeron al FONAVI, el total de sus aportes que provenían de los descuentos efectuados de las remuneraciones, así como los de sus respectivos empleadores debidamente actualizados, (Art. 1°). Para ello se- dispone que se efectuará un proceso de liquidaciones de aportaciones y derechos que incluye la actualización de la deuda (PARA LA QUE SE APLICARA LA TASA DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA VIGENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO QUE VA DE JUNIO DE 1979 HASTA LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE LA LIQUIDACIÓN) y la conformación de una cuenta individual por cada aportante (Art. 2°).

¿CUÁNDO PODRÁN COBRAR SUS APORTES EL GRUPO DE REINTEGRO 3?

La Secretaría Técnica del Fonavi, unidad ejecutora de la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), ha establecido UN CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA EL PAGO DEL REINTEGRO 3, SITUANDO LA FECHA EN LA ÚLTIMA SEMANA DE MARZO DE 2025.

Aunque algunos representantes han expresado su descontento por la demora, se espera que el pago se realice dentro de este período. La Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAF PERÚ), indicó que, aunque no estaban de acuerdo con el plazo extendido, no fue posible cambiar la fecha debido a la cercanía del cronograma. No obstante, hizo un llamado a la PCM para que, de ser posible, se adelante la fecha de pago. De momento, la fecha estimada sigue siendo los últimos días de marzo.

