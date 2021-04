Molinelli proyecta aumento de muertos y contagiados por cuatro semanas más

Escenario de terror. La segunda ola de contagios de coronavirus en el Perú viene generando gran preocupación en las autoridades y en la población. Y es que el colapso de hospitales, la falta de camas UCI, el desabastecimiento de oxígeno y la propagación de nuevas variantes de Covid-19 acelera los casos de contagios y ante la imposibilidad de brindarles una atención adecuada, terminan con un desenlace fatal. En ese sentido, la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, dijo que esta lamentable situación perdurará por tres o cuatro semanas más.

Pide a la población ser conscientes con las actividades que realizan en el marco de la segunda ola

“Tenemos que generar conciencia en estos tiempos. Sobre todo, en esta época que vamos a cosechar Semana Santa, campañas y elecciones. Entonces, se viene un período de crecimiento de los casos y una meseta que estaremos unas tres a cuatro semanas con una gran cantidad de contagios y de fallecidos”, dijo.

De igual manera, señaló que apela a que todos usen bien la mascarilla. Especificó que las personas que se están vacunando no deben descuidarse. “No es que ya puedo abrazar a mi abuelito o llevarlo a reuniones, no. Se van a poder contagiar, sí, pero lo que evita una vacuna es que vayas a una UCI”, remarcó.

Finalmente, pidió a la ciudadanía tomar conciencia de las actividades que realizan en medio de la segunda ola de la pandemia. Resalta que estas semanas van a ser difíciles, pues el sistema de salud tiene un límite.

“Seguimos implementando camas, pero todo tiene un límite. Podemos comprar y todo, pero nos falta el personal capacitado. El recurso humano tarda 10 años en formarse, así queramos formarlos rápido, son cosas que ya son parte de la estructura de nuestro país”, manifestó.