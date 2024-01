Minsa ofrece métodos anticonceptivos de manera gratuita.

Estos métodos anticonceptivos impiden la fecundación por relaciones sexuales y a la vez repelan posibles contagios por transmisión igualmente sexual

Con el fin de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población, el Ministerio de Salud (Minsa) pone a disposición una diversidad de métodos anticonceptivos altamente eficaces.

Estos métodos son accesibles y de sencillo uso, y el Minsa los suministra de manera gratuita en todos los servicios de planificación familiar ofrecidos en los centros de salud de todo el país. La iniciativa busca facilitar a la ciudadanía el acceso a opciones de control de la fertilidad, promoviendo así la toma informada de decisiones sobre la salud reproductiva.

Los métodos anticonceptivos comprenden una variedad de opciones que tienen como objetivo evitar o reducir de manera significativa las posibilidades de fecundación durante las relaciones sexuales. Estos desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones relacionadas con el control de la natalidad, la reducción de embarazos no planificados y la prevención de embarazos en la adolescencia, según indicó el director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa), Víctor Javier Correa Tineo.

El funcionario resaltó que el Minsa ofrece un total de ocho métodos anticonceptivos, que abarcan tanto opciones hormonales como no hormonales. Entre los métodos más comunes y reconocidos se encuentran el condón masculino y femenino. Además, se enfatizó en que el condón no solo brinda protección contra embarazos no deseados, sino que también constituye la única barrera que proporciona una doble protección al prevenir tanto embarazos no planificados como Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La diversidad de métodos disponibles refleja el compromiso del Minsa en proporcionar opciones accesibles y efectivas para la salud sexual y reproductiva de la población.

Las píldoras anticonceptivas representan un método hormonal diseñado para inhibir la ovulación y aumentar la viscosidad del moco cervical, dificultando así el paso de los espermatozoides. Estas píldoras son ampliamente utilizadas y están disponibles en presentaciones de 28 y 21 días. Se recomienda su consumo diario a la misma hora para establecer un hábito, y se destaca su eficacia, alcanzando un 99.7% en términos de prevención.

Otro método anticonceptivo disponible en los centros de salud son los inyectables, que se administran mediante una aplicación intramuscular y proporcionan protección durante uno o tres meses. Aunque las inyecciones no afectan el acto sexual, es importante tener en cuenta que pueden influir en el patrón menstrual, provocando posibles alteraciones. La diversidad de métodos anticonceptivos disponibles refleja la importancia de ofrecer opciones adaptadas a las necesidades y preferencias individuales de las personas en materia de salud reproductiva.

Por otro lado, el implante subdérmico se configura como una pequeña barra flexible que se implanta debajo de la piel, específicamente en la parte interna y superior del brazo. Este dispositivo garantiza una protección anticonceptiva durante un periodo de tres años, ya que libera progestágeno de manera gradual y constante en el torrente sanguíneo.

En lo que respecta a los dispositivos intrauterinos, se presentan opciones como el SIU-LNG, el cual se introduce en la cavidad uterina y libera hormonas continuamente durante un plazo de cinco años. Asimismo, se encuentra el DIU, también conocido como T de cobre, un pequeño dispositivo que se coloca en el útero y ofrece una duración de hasta 12 años como método anticonceptivo.

Como recurso final está el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), destinado exclusivamente como recurso en situaciones de urgencia, se emplea cuando ha ocurrido una relación sexual sin protección o en casos de víctimas de violencia sexual. Es crucial tomarlo dentro de las 72 horas posteriores al evento. Es fundamental resaltar que el AOE no sustituye el uso regular de métodos anticonceptivos y su utilización no debe ser abusiva.