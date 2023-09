Minsa brinda pastilla que reduce riesgo de contraer VIH

Entérate quiénes pueden obtener el medicamento

A través de la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis, el Ministerio de Salud (Minsa) ya proporciona la pastilla de profilaxis preexposición (PrEP) de manera gratuita, con el objetivo de minimizar la transmisión del VIH en grupos de alto riesgo.

Aproximadamente 30 centros de salud en Lima Metropolitana (incluyendo Diris Lima norte, sur, este y centro), Callao, así como las Diresa de Ica y Piura, tienen disponible este medicamento. Es de uso voluntario y su ingesta puede disminuir hasta un 92% el riesgo de adquirir el VIH durante actos sexuales.

La puesta en marcha de esta iniciativa se da en el contexto del cumplimiento de la Norma Técnica de Salud n.° 204-Minsa/DGIESP-2023, que tiene como objetivo establecer una estrategia de prevención combinada del VIH para grupos con alta vulnerabilidad.

Dentro de este enfoque de prevención combinada se ofrecen servicios como consejería, distribución de preservativos y lubricantes, pruebas de detección para VIH, sífilis y hepatitis B y C. Además, se proporciona la profilaxis preexposición (PrEP), que consiste en un comprimido oral que combina dos fármacos antirretrovirales, lo que minimiza el riesgo de contraer el virus.

¿Cómo acceder al tratamiento?

Para poder recibir el tratamiento, los individuos deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. No tener el virus del VIH.

2. No presentar síntomas sospechosos de una infección aguda de VIH.

3. No haber estado en una situación de alto riesgo de exposición al VIH en las últimas 72 horas.

4. No tener contraindicaciones médicas que impidan el uso de los medicamentos de la PrEP.

5. Tomar la decisión voluntaria de hacerlo.

No sustituye al preservativo

Carlos Benites, el director ejecutivo de Prevención y Control de VIH-SIDA del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que la profilaxis preexposición (PrEP) es una combinación de medidas que reduce en un 92% el riesgo de adquirir el VIH durante relaciones sexuales. No obstante, enfatizó que esto no sustituye la importancia del uso del preservativo ni de las asesorías proporcionadas por profesionales de la salud y educadores pares.

Desde que se aprobó la norma técnica, el Minsa ha intensificado sus esfuerzos para ponerla en práctica. En la primera etapa, se formó al personal médico y se aseguró la presencia de medicamentos antirretrovirales (ARV) en los centros de salud de Lima Metropolitana.

En la siguiente etapa, se expandirán los servicios de salud a las áreas con la mayor incidencia de VIH, es decir, la costa y la selva. Por último, en la fase final, el conjunto de medidas preventivas combinadas se extenderá a todo el país.

En la última década, la tasa de mortalidad vinculada al VIH/SIDA disminuyó en un 52% debido a la divulgación de información a tiempo y a la mejora en el acceso a la terapia antirretroviral.

¿Dónde adquirirlo?

Para la Diris Lima Sur, la comunidad tiene a su disposición los Centros de Referencia para Infecciones de Transmisión Sexual (Cerits) situados en el Centro Materno Infantil (CMI) San José, en los centros de salud de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, además del Hospital María Auxiliadora, el Hospital de Emergencias Villa El Salvador y en las instalaciones de la ONG Impacta.

Mientras que en el distrito de San Martín de Porres, este servicio está disponible en el Centro de Salud México.