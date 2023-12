Minsa anuncia vacunación contra COVID-19 en filas de Fonavi

El Ministro de Salud indica que el Gobierno dará preferencia a individuos con condiciones de salud susceptibles

El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, anunció que debido al aumento de casos de covid-19, se reforzará la vacunación en áreas con alta concentración de personas, como las filas en diversos lugares para el pago del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Luego de la apertura de un centro de salud mental comunitario en San Juan de Lurigancho, el ministro de Salud destacó la disponibilidad de vacunas bivalentes en hospitales y centros de salud.

Asimismo, enfatizó que la vacunación contra el covid-19 juega un papel crucial en la prevención de casos graves y fallecimientos.

“La vacuna no evita la enfermedad pero sí que las complicaciones sean mayores o la muerte. Hay vacuna bivalente en todos los establecimientos, no debemos desaprovechar esta oportunidad. Evitemos muertes innecesarias. Todavía hay muertes por covid-19, pero los que mueren, que son pocos, son aquellos que están en grupos vulnerables y no se han vacunado”, puntualizó.

Leer aquí:

Población no debe confiarse

El ministro señaló que aproximadamente 4 millones de peruanos pertenecen a grupos vulnerables, siendo más propensos a sufrir complicaciones por la enfermedad.

Destacó que la meta del Gobierno era vacunar a 3 millones (75% de este grupo), y hasta el momento se han superado esas expectativas con 3 millones 080 mil vacunados, esperando continuar con el avance.

El ministro de Salud, Vásquez Sánchez, hizo un llamado a la población para que no se confíe y lleve a vacunar a los adultos mayores o personas vulnerables de la familia.

Asimismo, expresó la esperanza de completar el 25% restante del grupo vulnerable en el primer trimestre de 2024.

Por tanto, se aprovecharán los puntos de aglomeración de personas, como las colas para el pago del Fonavi, así como otras filas relacionadas con pagos de fin de año, para enviar brigadas de enfermeras y facilitar la vacunación contra el COVID-19.

No es necesaria alerta sanitaria

Además, el ministro de Salud afirmó que no es necesario emitir una alerta sanitaria por COVID-19, ya que, aunque ha habido un aumento de casos, no se están registrando complicaciones, hospitalizaciones ni ingresos a unidades de cuidados intensivos (UCI); por lo tanto, la situación está bajo control.

Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), los casos de COVID-19 han aumentado en un 35% en el último mes. Hasta el momento, las regiones más afectadas son Ica, Pasco, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima.

Por otro lado, hoy, el ministro de Salud inauguró el cuarto Centro de Salud Mental Comunitaria Villa Campoy en San Juan de Lurigancho.

En este centro, un equipo de 30 profesionales multidisciplinarios ofrecerá servicios que incluyen psiquiatría, psicología, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, entre otros, para atender a personas de todas las edades.

“Trabajamos para fortalecer el primer nivel de atención. A través de la implementación de estos centros especializados, ponemos de manifiesto que una de nuestras prioridades es la salud mental”, destacó.

Leer aquí: