Ministro Maurate en contra de aumento de sueldo mínimo

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo aseguró que el aumento del sueldo mínimo no debe ser una medida política, sino consecuencia de un crecimiento económico

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha cuestionado los dos proyectos de ley del Congreso que buscan declarar de interés nacional el incremento de la remuneración mínima vital. Maurate aseguró que la medida se trata de intereses políticos, sugiriendo que el tema debe abordarse desde una perspectiva técnica y consensuada.

Maurate enfatizó que el aumento del sueldo mínimo debe ser fruto de un consenso entre empleadores y trabajadores, y no una decisión política o populista. “La idea es que sea un consenso entre empleadores y trabajadores y que no sea una decisión política, menos una decisión populista. No debe haber un incremento de sueldo mínimo desde el punto de vista político, sino técnico”, afirmó el ministro.

Además, señaló que la mayoría de los trabajadores que se beneficiarían de un incremento del sueldo mínimo trabajan en microempresas. Por lo tanto, es crucial analizar el impacto económico de cualquier incremento para evitar perjudicar a estas empresas que están en proceso de formalización. “La gran empresa paga por encima de 3 mil soles, la mediana por encima de los mil 500 soles, donde está la mayor cantidad de sueldo mínimo es en las microempresas”, explicó Maurate.

Sueldo mínimo según el ministro Maurate

Maurate instó a que debe ser una medida bien pensada y vinculada al crecimiento económico del país. Asimismo, recordó que el crecimiento reciente no se debió principalmente a la minería, sino a otros sectores económicos. “Si seguimos creciendo, el segundo semestre de este año va a ser un momento propicio para poder discutir el incremento del sueldo mínimo vital en el Consejo Nacional de Trabajo”, indicó el ministro desde Arequipa.