Ministro del Interior niega ser autor del audio filtrado

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó categóricamente que sea su voz la que aparece en un audio difundido por el programa La Encerrona, en el que se le atribuye haber solicitado a un “amigo” que tomara medidas respecto a las críticas del periodista Marco Sifuentes. “Controla a ese hue… de La Encerrona”, es un fragmento del audio que ha generado controversia en la prensa y el Gobierno.

“No reconozco ni mi voz, ni el contenido, mucho menos es la forma en la que yo me expreso. Para mí resulta absolutamente descabellado decir que se le está haciendo seguimiento o reglaje a un periodista que ni siquiera vive en el Perú, creo que vive en España”, declaró el ministro Santiváñez.

El ministro negó haber solicitado seguimientos a periodistas y dijo: “Niego tajantemente que se le esté haciendo seguimiento al Sr. Sifuentes, ni a ningún otro periodista”. Sin embargo, evitó responder directamente si se sometería a un peritaje de voz, desviando el tema hacia las gestiones de su ministerio: “Lo que sucede es que desde que hemos asumido el Mininter, hemos comenzado a golpear las mafias que existen en el ministerio. Saludpol, por ejemplo, es un sistema que le ha robado al país”.

En el audio difundido por La Encerrona, Marco Sifuentes denuncia que Santiváñez pidió a un amigo que “controlara” al periodista debido a sus críticas hacia el ministro. En el mensaje, se escucha: “Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile al doctor que controle a ese individuo de La Encerrona. La gente cree que me están empezando a golpear y esa no es la idea. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso. Tienes mi ayuda y apoyo en lo que necesites, pero controlen a ese sujeto porque insulta y agrede, y no voy a aguantar más situaciones incómodas. Por favor”.

Sifuentes aseguró que el audio no ha sido manipulado y que ha estado circulando en grupos cerrados de WhatsApp de la policía. Además, informó que fuentes cercanas le indicaron que el ministro habría ordenado un seguimiento en su contra, aunque el operativo fracasó al no residir Sifuentes en Perú.