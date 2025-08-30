Ministra de Comercio confirma que Perú evalúa retiro de la Corte IDH

Desilú León opinó que los organismos internacionales han cometido «intromisión» en políticas del gobierno.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, confirmó que el gobierno se encuentra evaluando la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Trabajamos de manera articulada y colaborativa: acogemos recomendaciones e incluso las implementamos.

Sin embargo, cuando ya no se trata de sugerencias, sino de exigencias de ‘no hacer esto o aquello’, eso escapa a nuestro espíritu de cooperación”, declaró. El pronunciamiento se dio un día después de que la presidenta Dina Boluarte anunciara que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley sobre soberanía nacional. Al respecto, la titular del Mincetur precisó que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

“Este no es un asunto que se resuelva de un día para otro. No se trata de decidir hoy y salir mañana. Es producto de una evaluación, de un estudio serio, de sentarnos a analizar qué es lo que realmente conviene al país”, subrayó. León consideró que algunos organismos internacionales han incurrido en actos de “intromisión” en políticas del gobierno.

La ministra destacó que, pese a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las exportaciones peruanas han seguido en aumento. En esa línea, señaló que EE. UU. se mantiene como el segundo socio comercial del Perú, aunque en un mes la Unión Europea lo superó como destino de las exportaciones.