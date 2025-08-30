Exigen a Cancillería reglamentar Ley de fiscalización de fondos de ONG

El plazo venció el pasado 14 de julio, pero hasta hoy no se ha establecido un cronograma definido para su implementación.

La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado para advertir sobre la postergación de la reglamentación de la Ley N° 32301, norma indispensable para garantizar la transparencia y el control de los millonarios fondos internacionales que reciben las ONG en el Perú. El plazo legal de 90 días para su reglamentación venció el pasado 14 de julio, y hasta la fecha Cancillería no ha establecido un cronograma definido para su implementación.

«El incumplimiento de este mandato refleja una grave omisión en la tarea de fortalecer la supervisión de organizaciones que, amparadas bajo la figura de entidades sin fines de lucro, reciben millonarios recursos del extranjero, intervienen de manera escandalosa en la soberanía nacional y en asuntos internos, y no rinden cuentas a nadie, como si gozaran de un blindaje especial», señaló la portavoz titular de la bancada, congresista Norma Yarrow.

Cabe recordar que, en marzo de este año, el Congreso aprobó la medida con el objetivo de reforzar las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para que supervise y fiscalice de manera más rigurosa los fondos de cooperación internacional, garantizando su uso legítimo en proyectos de desarrollo nacional y no en la promoción de agendas políticas o ideológicas encubiertas.

De acuerdo con el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, más del 85% de las ONG que reciben cooperación internacional no registran sus actividades ante la APCI, pese a estar obligadas a hacerlo por ley.

«Este vacío de transparencia constituye un riesgo evidente que abre la puerta a graves irregularidades en perjuicio del Estado y de los intereses del país», advirtieron. Por último, exigieron a la Cancillería que «reglamente de inmediato la norma».