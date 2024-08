Ministerio Público investiga al ministro del Interior por presunto abuso de autoridad contra periodista de ‘La Encerrona’

Juan Carlos Villena afirmó que las críticas del ministro del Interior hacia el Ministerio Público comenzaron después de que se notificaron las diligencias preliminares en julio.

El Ministerio Público, liderado por Juan Carlos Villena, inició una investigación preliminar contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad. Esta acción se basa en un audio en el que Santiváñez pide “controlar al periodista del portal La Encerrona”. Tras ello, ordena un proceso disciplinario injustificado contra el policía que filtró el audio.

“Esta investigación se ha notificado recientemente, los últimos días del mes de julio. Y a partir de ahí, diariamente vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar contra el Ministerio Público”, declaró Villena a RPP. El fiscal de la Nación expresó su indignación por las recientes declaraciones del ministro, quien ha negado las acusaciones en su contra.

“No es cierto lo que dice y tenemos los informes correspondientes respecto a esta última intervención”, afirmó Villena, mostrando el acta policial firmada por los responsables de los distritos fiscales de Lima Norte y Este. Estas declaraciones surgieron tras las críticas de Santiváñez hacia el Ministerio Público por su actuación durante el operativo de liberación de un empresario secuestrado en Los Olivos el 15 de agosto.

Santiváñez ordenó seguimiento a Marco Sifuentes

En junio, durante un programa del portal ‘La Encerrona’, se reveló que Juan José Santiváñez, poco después de asumir su cargo en mayo, ordenó controlar al periodista Marco Sifuentes. En un audio difundido en YouTube, Santiváñez pide a un conocido que tome medidas contra Sifuentes, quien ha sido crítico de su gestión.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile al doctor que controle a ese individuo de La Encerrona. La gente cree que me están empezando a golpear y esa no es la idea. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso. Tienes mi ayuda y apoyo en lo que necesites, pero controlen a ese sujeto porque insulta y agrede, y no voy a aguantar más situaciones incómodas. Por favor”, se escucha en el audio.

Un informe de ‘Cuarto Poder’ mostró una imagen de un mensaje de una sola visualización enviado por Santiváñez al agente ‘Culebra’. Lo que confirmaría la orden de “controlar” a Sifuentes. Pese a que el ministro negó la autenticidad del audio, alegando que podría ser obra de inteligencia artificial, días después envió un mensaje a ‘Culebra’ manifestando su preocupación.

“Yo te envié a ti un audio el 17 de mayo. Pidiéndote que le digas al doctor que controle al de la Encerrona para que deje de insultar y ellos tienen ese audio y mañana lo van a sacar. Yo confié en ti, no para que me cagues así”, se lee en la imagen difundida por el dominical.