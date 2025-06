Mininter asegura no estar a favor de Benavides

La Policía Nacional no ha tomado postura en la crisis desatada en el Ministerio Público y brindará protección a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y a Patricia Benavides, recientemente restituida en el cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Así lo anunció ayer por la mañana el ministro del Interior, Carlos Malaver.

El titular del Ministerio del Interior señaló que se ha desatado una “crisis” en la institución, pero ratificó la posición de la PNP después de que se interpretara que la asignación de seguridad a Benavides Vargas era una posible validación de su restitución en el cargo de jefa del Ministerio Público.

“La Policía no ha reconocido a persona alguna como fiscal de la Nación, ya que ello no se encuentra dentro del marco de su competencia ni funciones. No estamos a favor tampoco”, declaró.

Consultado sobre la posibilidad de que la JNJ pida a la PNP intervenir por fuerza para que se acate la restitución de Patricia Benavides, Malaver respondió que corresponderá que la PNP lo evalúe.