Minedu 2024: ¿Fin de educación física y formación por calor?

Senamhi prevé temperaturas más altas desde este lunes, con sensaciones térmicas de hasta 38 °C en Lima, lo que podría cambiar la escolaridad

Aunque las clases están próximas a comenzar, la preocupación ha aumentado entre la población debido a las altas temperaturas en la capital, que ya han causado una víctima por golpe de calor en Ica. La ministra de Educación, Miriam Ponce, ha detallado las medidas que tomará su cartera al respecto.

La ministra de Educación señaló que el próximo lunes 19 de febrero enviarán recomendaciones a las escuelas para que puedan prepararse ante los próximos pronósticos. También reconoció que algunas instituciones requieren mejoras para el inicio del año escolar 2024.

Es importante destacar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha pronosticado que a partir de este lunes las temperaturas aumentarán significativamente, llegando incluso a una sensación térmica de 38 °C. Esto plantea riesgos para el inicio de clases, ya que algunas escuelas carecen de sistemas de ventilación adecuados.

¿Cuáles son las recomendaciones ante la ola de calor?

La ministra de Educación aseguró que a través de documentación se enviarán recomendaciones, incluyendo pautas sobre si los estudiantes deberían participar en actividades al aire libre que los expongan al sol durante el período escolar.

“Enviaremos una normativa, dando recomendaciones para todas las instituciones educativas y directores, que preocupados por los estudiantes, tengan en cuenta que deben evitar algunas de las actividades como la formación con el calor que hace. Actividades que tengan mucho tiempo al aire libre, creo que hay espacios en algunas instituciones y en otras hay que ir adecuando”, mencionó en conferencia de prensa.

Leer aquí:

Por otro lado, instó a que los niños y niñas asistan a las instituciones educativas vistiendo ropa ligera y utilizando sombreros, gorras y bloqueador solar. Es importante recordar que actualmente los menores están obligados a usar uniforme, aunque esta normativa podría ser modificada.

Dictamen de insistencia de docentes interinos

El pasado 14 de febrero, la Comisión de Educación aprobó un dictamen de insistencia que busca facilitar el ingreso a la carrera pública de los profesores interinos que fueron despedidos. Esto ocurrió después de que el Ejecutivo observara el proyecto de ley.

El presidente de este comité, José Balcázar, expresó su respaldo al proyecto y enfatizó que su objetivo es garantizar que todos los docentes tengan igualdad de oportunidades. A pesar de que tuvieron tiempo para prepararse, considera que el ingreso no será arbitrario.

“[…] la naturaleza de la presente es dar la igualdad de oportunidades laborales sin discriminaciones”, señaló Balcázar.

La ministra afirmó que la decisión del Congreso socava el principio de meritocracia. “Hemos conversado con varias bancadas, y muchos admitieron que no habían comprendido bien el proyecto, que no se habían percatado de que evitaba la evaluación. Entiendo que los profesores interinos han trabajado arduamente en áreas remotas a las que muchos no querían ir, pero debemos entender que estamos en un proceso de meritocracia“, declaró a los medios de comunicación.

Adicionalmente, señaló que todos los profesores deben someterse a evaluaciones sin temor. Ponce también afirmó su disposición para comparecer ante el Congreso de la República y proporcionar información sobre este asunto, para que los legisladores puedan tomar una decisión informada.

“Rechazamos que haya una solicitud como esta que atenta contra la meritocracia. Nosotros no podemos actuar de espaldas”, agregó.

El dictamen recibió el respaldo de 17 parlamentarios, mientras que 4 votaron en contra y dos se abstuvieron. Además, algunos manifestaron la necesidad de revisar la iniciativa, ya que podría ser considerada anticonstitucional.

Leer aquí: