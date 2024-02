Eddie Fleischman lanza dura crítica a Paolo Guerrero

“Uno a los 40 años ya sabe lo que firma”, dijo el comentarista deportivo, Eddie Fleischman, con respecto al polémico caso del ‘Depredador’

Paolo Guerrero y César Vallejo están en disputa debido a su deseo de terminar su vínculo contractual, motivado por las amenazas recibidas por su familia. Ambas partes defienden sus intereses y no han logrado llegar a un acuerdo para poner fin al contrato en vigor.

Este controvertido caso ha captado la atención de todos y se ha convertido en una tendencia en las redes sociales. Eddie Fleischman ha expresado una postura contundente al respecto y ha criticado severamente al capitán de la selección peruana. Afirmó que el jugador debe asumir la responsabilidad del compromiso que adquirió con César Vallejo, ya que tiene la edad suficiente para comprender lo que firma.

“Ahora resulta que el motivo por el cual Paolo Guerrero no debería pagar una penalidad a Vallejo es que es muy importante para la selección y debe seguir con su carrera. ¿El señor Lozano debería intervenir para que Vallejo renuncie a la indemnización que le corresponde? Me parece que no. Acá hay planos distintos, se quiere buscar argumentos desde lo emocional y no desde lo contractual. Hay un contrato, tú eres responsable de lo que firmas. Paolo Guerrero tiene 40 años y a los 40 años uno sabe lo que firma y tiene asumirlo. Irse y que Vallejo no cobre nada y haga como que no hubo contrato, tampoco se puede aceptar ni está bien”, sostuvo el periodista en su programa de Youtube ‘Full Deporte’.

Leer aquí:

Además, expresó su descontento por la forma en que Guerrero está gestionando esta situación. Afirmó que el momento que está atravesando no es culpa de Richard Acuña, y criticó que Guerrero lo esté responsabilizando e insinuando su retiro del fútbol anticipadamente debido a su vínculo con el equipo trujillano.

“Nadie lo obligó a Paolo firmar un contrato con Vallejo. Si ya firmaste un contrato y tienes una cláusula de resolución porque tienes motivos para no ir, entonces cumple con lo que firmaste. Que lo quieran retirar a Paolo Guerrero no lo creo, no es culpa de los señores Acuña que Paolo haya recibido amenazas, que ya no quiera ir. Queda claro la relación se rompió, la comunicación se rompió y en la medida que se rompió hay una hostilidad mutua que no va a llevar a una solución muy sencilla”, añadió.

“Paolo Guerrero es un poco irresponsable”

El ‘Depredador‘ declaró que él es el único perjudicado en esta situación, argumentando que César Vallejo no le ha pagado ni un solo sol hasta el momento. Esta afirmación generó varias críticas y provocó una respuesta por parte de Richard Acuña, quien afirmó que su club está siendo afectado por todos los compromisos adquiridos con patrocinadores, marcas y publicidad, entre otros.

Eddie Fleischman cuestionó a Paolo Guerrero por esa declaración y resaltó el millonario sueldo que el equipo trujillano iba a pagarle, siendo uno de los más altos de la Liga 1. El periodista deportivo también detalló las fuentes de ingresos que el club norteño tuvo que movilizar para cumplir con el pago al jugador.

“Me parece un poco irresponsable de que Paolo Guerrero diga que Vallejo no se afecta, eso no lo puede determinar Paolo. Ha sido contrato por un equipo que tiene una expectativa al contratarlo, que le ofreció un sueldo jugoso. El más alto del fútbol peruano de lejos y probablemente en la historia. Evidentemente para pagar un millón 200 mil dólares a un jugador, Vallejo tiene que haber buscado fuentes de ingreso, no me vengan con eso de plata como cancha o cosas así, eso no funciona así. Es una institución que tiene ingresos, que tiene gastos, busca utilidades, busca un retorno a su inversión. Paolo no tiene el derecho de decir que Vallejo no se afecta”, concluyó.

Leer aquí: