Extorsionadores apuntan al Huaralino en Los Olivos

Desde diciembre del año pasado, el administrador del mencionado centro de entretenimiento ha reportado ser blanco de llamadas extorsivas y ha recibido videos amenazantes

El local El Huaralino, situado en la Panamericana Norte en el distrito de Los Olivos, está siendo objetivo de bandas criminales de extorsionadores. En una entrevista con TVPerú Noticias, Pablo Fernández, el administrador del establecimiento, hizo la denuncia de que desde diciembre del año pasado ha sido víctima de llamadas extorsivas y ha recibido videos amenazantes por parte de estos delincuentes.

Fernández señaló que los criminales le piden dialogar y tener reuniones, pero no solicitan dinero. “En los mensajes me dan una hora, o me instan a llamar para ponernos de acuerdo, por mi bien. Otro me dice que se acabará mi tiempo y que si no me presento moriré, ni siquiera mi cámara me salvará, porque estamos tras de ti”, dijo.

El empresario exhibió un video en el que se observa un arma siendo disparada en primer plano por una persona que no aparece en la imagen, seguido de una amenaza directa contra su vida.

Fernández explicó que no había compartido previamente los incidentes con los medios por temor a represalias de los delincuentes. Sin embargo, presentó una denuncia en la comisaría del distrito y en la Dirincri de la avenida España, aunque hasta ahora no ha recibido ningún respaldo.

Además, indicó que tiene información de que la mayoría de artistas, promotores y organizadores de eventos están siendo amenazados y extorsionados, aunque optó por no revelar nombres. El administrador afirmó que fortalecerá las medidas de seguridad en El Huaralino y pedirá respaldo policial para supervisar y controlar el acceso al centro de entretenimiento.

