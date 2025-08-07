Miguel Araujo fue operado de la muñeca con placa y tornillos

Conoce cómo es la cirugía de radio distal y, sobre todo, el tiempo de recuperación.

Tras un debut y seguidilla de partidos siendo el mejor defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo se lesionó la muñeca en la cuarta fecha del Torneo Clausura y, por ello, tuvo que ser operado. Como se sabe, en una de las últimas jugadas del duelo ante Alianza Lima, en Matute.

El prolijo zaguero se lanzó por los aires para evitar el gol de la derrota, lo logró, pero el precio fue una terrible lesión. Según el informe médico compartido en las redes sociales celestes, el excentral del Portland Timbers de la MLS y el FC Emmen de la Eredivisie, entre otros, sufrió una «fractura a nivel del radio distal».

Miguel Araujo fue operado el miércoles 6 de agosto por la tarde, en una intervención quirurgica que duró poco más de una hora y donde le hicieron una incisión para llegar al extremo del hueso radio.

El reemplazo para el Sporting Cristal vs Melgar sería el juvenil Alejandro Pósito (19 años). Ya que Gianfranco Chávez ya tiene un acuerdo económico con Alianza Lima para lo que resta del Torneo Clausura. Con la llegada de Luis Abram también podría ser una posibilidad que debute ante los arequipeños.

Los tres cotejos en mención son: Melgar y UTC en Lima, y Binacional en Juliaca. El más importante es el choque con el ‘dominó’. Ya que se trata de un rival directo en la pelea por el trofeo de esta segunda fase del campeonato peruano. El duelo ante el ‘poderoso del sur’ también representa un gran reto por la altura.