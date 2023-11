Mesa Redonda: Bomberos logran controlar incendio en galería

Alrededor de 10 unidades de los Bomberos se dirigieron a la galería afectada, situada en la cuadra 8 del jirón Puno, con el objetivo de extinguir el fuego

Se ha logrado controlar un incendio en la cuadra 8 del jirón Puno, dentro de la zona comercial conocida como Mesa Redonda, en el Cercado de Lima. El fuego comenzó en una galería que también servía como estacionamiento, alrededor de las 11:26 de la mañana de este domingo 26 de noviembre.

Unas 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú han trabajado para extinguir las llamas. Por fortuna, no se reportan heridos ni víctimas mortales, únicamente daños materiales.

En este momento, los comerciantes se centran en la temporada navideña, preparándose para las festividades del 25 de diciembre.

Hace un par de semanas, los bomberos enfrentaron dificultades para llegar a atender una alarma de incendio en el jirón Mesa Redonda debido a la presencia de vendedores ambulantes, lo que obstaculizó su acceso rápido a la zona.

“En estas circunstancias cualquier cosa puede suceder cualquier desgracia. (…) No estamos seguros, acá en ningún momento el alcalde no hace nada, esta es una zona de riesgo”, indicó uno de los comerciantes informales a Canal N.

Un miembro de los Bomberos expresó la necesidad de contar con facilidades para acceder a estos lugares en situaciones de emergencia. “Por eso se requiere el trabajo conjunto de la municipalidad para que nosotros no tengamos problemas al poder ingresar”, comentó.

“Es mejor que hayamos acudido y que no haya pasado nada, a que realmente haya pasado algo (…). Sin embargo, esta podría ser una advertencia del latente peligro que se podría vivir en esta zona comercial”, acotó.

Según Mario Carlos Casaretto La Torre, el gerente de Gestión de Riesgos de Desastres, cinco puestos quedaron prácticamente destruidos.

Leer más:

El incidente habría ocurrido debido a una presunta negligencia por parte de los comerciantes al soldar metales, a pesar de las recomendaciones de las autoridades de no hacerlo. Estos locales afectados se dedican al servicio técnico de artefactos eléctricos. Además, sus certificados de inspección técnica de seguridad y edificaciones, que normalmente tienen una vigencia de dos años, no estaban actualizados y habían vencido el 15 de noviembre.

“Es parte de los trámites que se tienen que hacer dos meses antes del vencimiento del certificado. Esperemos que luego de la clausura ellos puedan regularizar posteriormente. (…) Vamos a poder manejarlo de una manera administrativa. Tenemos que clausurar, es parte del protocolo cuando sucede estos hechos”, declaró Casaretto a Canal N.

El funcionario también mencionó que los bomberos voluntarios usaron el sentido contrario de la vía, lo que les permitió llegar con mayor rapidez al lugar y responder a la emergencia de manera efectiva.

Recomendaciones ante un incendio

Durante un incendio, los Bomberos aconsejan seguir estas indicaciones:

1. Mantén la calma y conoce las rutas de evacuación para escapar ordenadamente.

2. Activa la alarma contra incendios más cercana.

3. Si no puedes salir, cierra puertas y tapa rendijas para evitar el humo.

4. Antes de abrir una puerta, asegúrate de que no esté caliente y, si hay humo, gatea.

5. Evita los ascensores y no regreses hasta que los bomberos confirmen la seguridad.

Para prevenir incendios, sugieren:

1. No fumar en la cama y apagar bien los cigarros.

2. Mantén a los niños alejados de la cocina.

3. Revisa mangueras y válvulas de gas, y asegúrate de que la cocina a kerosene esté limpia y en buen estado.

4. Ten a mano una lista de teléfonos de emergencia, incluido el de Bomberos al 116.