Menor fallece en cole de Ventanilla

Un escolar de 15 años murió dentro de la Institución Educativa 5130 Pachacútec en Ventanilla. Padres se congregaron frente al plantel exigiendo respuestas, mientras la Policía Nacional brindaba resguardo. Según los primeros reportes, en plena clase de educación física el menor de 15 años habría recibido un golpe en la cabeza por lo que luego cayó al suelo y comenzó a convulsionar.

Gloria Liendo, madre del estudiante, declaró que la directora «no sale, no me dice nada, solo ha salido mi niño muerto«. Según testimonios de alumnas recogidos por la familia, el menor se desmayó, pero no recibió ayuda inmediata. Liendo indicó que solo la llamaron para que acudiera al centro, donde el padre encontró al joven sin vida. Testigos añadieron que el botiquín de primeros auxilios estaba vacío cuando intentaron asistirlo. Los padres enfatizan que el adolescente no tenía enfermedades preexistentes.

La directora Irma Huamán Herrera, aseguró que se activaron los primeros auxilios al alumno, sin embargo, familiares acusan a Huamán de amenazar a escolares para que no revelen detalles del hecho.