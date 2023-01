Melissa Paredes hace llamado para que se ceda el paso a las ambulancias

La conductora de “Préndete” lamentó el fallecimiento de un bebé que se encontraba dentro de una ambulancia tras no poder llegar a un centro médico debido a que los manifestantes bloquearon la carretera en Puna. Melissa Paredes no pudo evitar derramar algunas lágrimas al imaginarse lo que debe estar pasando la madre del menor.

Debido a esto hizo un llamado a todos los protestantes, para que respeten y cedan el paso a las ambulancias.

“Podemos hacer un llamado a esos manifestantes a que se pongan una mano en el corazón”, manifestó.

La actriz expresó toda su solidaridad con la familia del menor y no pudo evitar romper en llanto, pues se trataba de un bebe de 24 horas de nacido.

“No me quiero ni imaginar el dolor de esta madre, de esta familia, de haber perdido a su bebé con tan solo 24 horas de nacido. No me quiero imaginar, toda nuestra solidaridad, y también llamar a todos a la paz, porque esto se está saliendo de las manos y es demasiado”, agregó.