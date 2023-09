Melgar es el nuevo líder del Torneo Clausura

Lo sigue de cerca Sporting Cristal, con un punto menos que el equipo arequipeño

Sporting Cristal perdió su posición de liderazgo en el torneo Clausura peruano en beneficio de Melgar. Esto ocurrió después que el equipo rimense empatara con UTC de Cajamarca en el último partido de la decimoquinta fecha, mientras que Melgar logró una victoria de 3-1 sobre Unión Comercio.

En el partido, Melgar ganó 3-1 a Unión Comercio gracias a los goles marcados por Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta a través de un penal y Leonel Galeano, mientras que Jesús Arrieta anotó el gol de descuento para el equipo de Comercio.

Con ese marcador, Melgar retomó el liderato al alcanzar 31 puntos, mientras que Cristal lo persigue estrechamente con 30 puntos.

En el estadio Nacional, Carlos Díez fue el primero en anotar para los de Cajamarca, pero Alejandro Hohberg logró nivelar el marcador con un gol de cabeza, brindando un respiro a los celestes.

En la tercera posición se mantiene Universitario, que no jugó en esta jornada, mientras que Alianza Lima ocupa el cuarto puesto.

El jugador destacado de la fecha para Alianza Lima fue Hernán ‘Pirata’ Barcos, quien marcó dos goles para el equipo blanquiazul en el partido contra Carlos Manucci. Además, Josepmir Ballón anotó en propia puerta para el conjunto norteño, que también sufrió la expulsión de dos de sus jugadores.

Durante esta fecha, César Vallejo venció al Sport Boys gracias a dos tantos de Osnar Noronha y uno de su delantero colombiano Yorleys Mena.

Por otro lado, en el Cusco, Cienciano ganó en el enfrentamiento imperial frente a Deportivo Garcilaso, con goles de Carlos Javier Beltrán, Alfredo Ramúa y un penal convertido por el ecuatoriano Carlos Garcés.

La jornada tuvo una sorpresa con la victoria del equipo que ocupaba el último lugar, Deportivo Municipal, que logró un triunfo por 2-0 contra Cusco. Los goles fueron obra de Matías Pérez García y Facundo Rodríguez, ambos convertidos desde el punto penal.

Leer más:

Fecha 16

Con solo cuatro jornadas restantes en el Torneo Clausura, Alianza Lima y Melgar se enfrentarán en un crucial encuentro entre contendientes que prácticamente definirá sus posibilidades de conseguir el título del torneo.

El eventual vencedor del encuentro que se disputará el jueves en Matute consolidará su posición como uno de los principales candidatos al título, mientras que el equipo que salga derrotado podría ver afectadas sus posibilidades de conquistar el campeonato.

Sporting Cristal y Universitario también enfrentarán desafíos complicados, ya que tendrán que jugar como visitantes contra Cusco FC y César Vallejo, respectivamente.

En cuanto a la lucha por evitar el descenso, Cantolao podría sellar su destino como el primer equipo en descender si no logra vencer a ADT. Mientras tanto, Deportivo Municipal necesita ganar fuera de casa ante Sport Huancayo para mantener vivas sus esperanzas de evitar el descenso.

Calendario de partidos de la jornada 16 del Clausura:

Jueves 28 de septiembre

– 13:00: Unión Comercio vs. Binacional

– 18:00: César Vallejo vs. Universitario

– 20:30: Alianza Lima vs. Melgar

Viernes 29 de septiembre

– 15:00: UTC vs. Sport Boys

– 15:00: Sport Huancayo vs. Municipal

– 18:00: Cusco FC vs. Sporting Cristal

Sábado 30 de septiembre

– 15:00: Cienciano vs. Atlético Grau

Domingo 1 de octubre

– 13:00: Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

– 15:20: Cantolao vs. ADT