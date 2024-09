‘Melcochita’ aclara sobre su estado de salud

‘Melcochita’ dio detalles sobre lo que pudo haber podido poner en riesgo su propia vida

El comediante Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, preocupó a sus seguidores tras ser ingresado de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati. A pesar del susto inicial, el artista tranquilizó a sus fanáticos, afirmando que su salud ha mejorado, aunque seguirá bajo observación médica.

En conversación con un medio local, ‘Melcochita’ detalló el motivo de su ingreso: “Casi no la cuento porque no podía respirar. Mi esposa, Monserrat, me trajo de emergencia. Me diagnosticaron bronquitis aguda, mi saturación estaba baja y tenía fiebre. Pensé que no la contaba y por eso no pude asistir al velorio de mi querido ‘Felpudini'”.

El humorista atribuyó su malestar a los cambios de clima y comentó que, durante la grabación de un videoclip, se quitó la camisa, lo que empeoró su condición. “A mi edad, eso trae complicaciones”, añadió. Asimismo, expresó su gratitud hacia su esposa y el equipo médico que lo ha estado atendiendo. “Tenía el azúcar en 400, lo que complicó mi situación, pero ya me siento más estable”, señaló.

Amigos lo acompañaron

Durante su estancia en el hospital, recibió la visita de sus amigos Román ‘Ronco’ Gámez y Manolo Rojas, quienes lo acompañaron en estos momentos difíciles. Manolo Rojas, integrante de Los Chistosos, comentó: “Lo estabilizaron y está más tranquilo. Con ‘Ronco’ Gámez lo animamos un poco. Lo queremos mucho, al igual que todos los peruanos”.