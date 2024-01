Mejora salud, seguridad y educación en región Callao

Destaca mano dura contra delincuencia y dotará a Policía de 85 motos y 45 patrulleros para las 21 comisarías del Callao

Cuando usted asumió el cargo de gobernador regional del Callao ¿En qué situación encontró a la provincia chalaca?

Recibimos el gobierno regional prácticamente como un reto, más de una forma pasiva que activa. Hallamos una deuda que superaba los 300 millones de soles. Tampoco recibimos proyectos en ejecución ni para ejecutar, sumado a problemas de las contrataciones de personal, así como juicios por reclamos laborales. Pero hemos ido avanzando poco a poco a lo largo del año.

En cuanto al sistema de salud ¿Qué proyectos se realizaron, tanto en infraestructura y atención en los principales hospitales del Callao?

Hemos logrado “destrabar” el hospital de Pachacútec de Ventanilla y también el hospital de San José (distrito de Carmen de la Legua) que ya están listos para su funcionamiento. Hemos inaugurado el Centro de Salud Aeropuerto y otros establecimientos. Hemos solicitado la creación del hospital de neoplásicas del Callao. Tuvimos conversaciones con la presidenta Dina Boluarte para que este proyecto sea una necesidad nacional, porque en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) la demanda es muy grande para la oferta que ellos brindan. El centro de salud que proponemos beneficiaría al norte del Callao.

¿De qué manera su gobierno regional garantiza e impulsa una educación de calidad para los niños, adolescentes y jóvenes chalacos?

Hemos puesto en valor casi la totalidad de los establecimientos de educación. Pero no al 100% en lo que se refiere a la capacidad instalada en cada uno de ellos. No nos olvidemos que aquí teníamos centros educativos que carecían de agua y desagüe, y aun así venían funcionando. Esa era la costumbre.

A horas de finalizar el 2023 bajo su primer año de gobierno ¿De qué manera se garantiza la seguridad ciudadana para los habitantes del Callao?

Este es uno de los problemas más importantes del Callao y debe ser atacado desde el nivel central pasando por gobierno regional y los gobiernos locales (municipalidades y las organizaciones naturales). Estamos creando inversiones rápidas, denominadas Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) para dotar a nuestra policía de 85 motos y 45 patrulleros para las 21 comisarías del Callao. Buscamos equipar a nuestros “ternas” con cámaras Body Cam y tenemos un convenio con la Municipalidad del Callao de 11 millones de soles para el equipamiento de cámaras con alta calidad de reconocimiento de rostro. Todas estas planificaciones estarán en desarrollo a partir del año que viene.

Su gestión solicitó al Ejecutivo declarar en estado de emergencia al Callao ¿Cree que esta medida es eficiente para combatir la delincuencia?

El estado de emergencia por sí solo no ha dado resultado. Lo hemos visto en otros distritos de la capital. No obstante, nosotros hemos planteado una estrategia: combinar fuerzas de la Marina, la Fiscalía y de la Policía Nacional para que hagan actividades intensas y de saturación. Esta medida puede dar resultados. De hecho, al principio de mi gestión tuvimos un cierto impacto en lo que era la victimización (contacto que tienen los ciudadanos con el delito, ya sea robo, extorsión, sustos y otros). Pero eso no es estático. Primero tuvo un decrecimiento y ahora un crecimiento muy rápido porque las bandas criminales organizadas que están determinadas por gente delincuente, de sicarios y del narcotráfico, cuando se establece ese fuego cruzado entre estas organizaciones delincuenciales está de por medio la vida de gente inocente. El Callao se ha “teñido” de sangre estos últimos meses. Nosotros como autoridades no debemos permitir eso en nuestro territorio.

¿Cómo su gobierno apoya a los deportistas, clubes y población en general en cuanto al fomento del deporte?

Estamos poniendo en ejecución 17 disciplinas deportivas en 17 talleres que se van a inaugurar próximamente. Asimismo, estamos priorizando el mantenimiento de la Vía Deportiva tras el legado que dejaron los Panamericanos. También hacemos un esfuerzo para que la población chalaca y de los distritos aledaños puedan venir a hacer deportes desde gimnasia rítmica, olímpica, natación, boxeo, futsal y ajedrez, por la módica suma de 10 soles mensuales. Esta iniciativa favorece a miles de niños y jóvenes.

Su gobierno desarrolló programas sociales como las escaleras para mejorar el tránsito peatonal en el asentamiento humano “Israel, es el maestro”. Sin embargo, ¿qué otras formas de asistencia social han realizado para apoyar a estos sectores vulnerables?

Es necesario reforzar pequeñas obras con recursos de la región como escaleras, pistas y veredas. Pero al mismo tiempo es necesario reforzar las organizaciones propias y aquellas que provienen también del gobierno regional. Tenemos los comités regionales, los cuales son un canal donde se pueden presentar las necesidades y requerimientos de la comunidad y a partir de allí, analizar la inversión correspondiente. También creemos que se debe democratizar la gestión y en ese sentido hemos transferido más de 71 millones de soles a todas las municipalidades. Por ejemplo, a la Municipalidad del Callao se le entregó un cheque de 25 millones y a las otras un promedio de 7, 6, 5, 11 millones de soles para la construcción de pistas, calles y obras de pequeña o mediana envergadura.

¿Cómo siente usted la respuesta y apreciación de los chalacos con respecto al primer año de su gestión y de sus obras?

Estoy muy agradecido con el electorado chalaco, en la segunda vuelta tuvimos el apoyo del 70% del público. En mis caminatas por las calles veo la complacencia del público con mi persona y puedo caminar tranquilo sin mucha seguridad.