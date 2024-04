Megadeth ofreció un espectacular concierto en Lima

Este fue el tercer concierto que la legendaria banda de Thrash Metal ofrece en Lima

Megadeth, la legendaria banda norteamericana de Thrash Metal, ofreció un espectacular concierto el sábado por la noche en el Arena 1 de San Miguel, dejando a sus miles de fanáticos con una experiencia inolvidable.

Encabezados por el carismático Dave Mustaine, el grupo demostró por qué forma parte de los Cuatro Grandes del Thrash Metal estadounidense junto a Metallica, Anthrax y Slayer.

El concierto arrancó con el tema que da nombre a su último disco, “The Sick, the Dying… and the Dead!”, seguido por clásicos como “Dread and the Fugitive Mind” de “The World Needs a Hero” y “Devils Island” de “Peace Sells… But Who’s Buying?”.

En un segundo set, la energía no decayó con canciones como “Hangar 18” de “Rust in Peace”, “Wake Up Dead” y “In My Darkest Hour” de “So Far, So Good… So What!”, entre otros himnos del metal.

Clásicos de Megadeth

La lista de reproducción incluyó una selección diversa de temas de distintas etapas de la banda, como “Sweating Bullets” de “Countdown to Extinction” y “Hook in Mouth” de “So Far, So Good… So What!”, manteniendo al público en una ola de emoción.

Uno de los momentos más memorables llegó con el clásico “Symphony Of Destruction” de “Countdown to Extinction”.

El concierto culminó con una serie de canciones emblemáticas, incluyendo “Peace Sells… but Who’s Buying?”, “Mechanix” y el épico cierre con “Holy Wars… The Punishment Due”.