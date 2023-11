MEF rechaza nuevo retiro de AFP

Tras el anuncio de la Comisión de Economía del Congreso sobre insistir por un nuevo retiro de fondos de AFP, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, advirtió que dicha medida podrían observarla.

“Nosotros vamos a seguir coordinando para que, ante la eventualidad de un séptimo retiro se pueda acotar, no obstante si se mantiene igual como corresponde observaremos el proyecto de ley”, dijo Contreras.

Sobre si se enviaría el caso al Tribunal Constitucional (TC), el titular del MEF no precisó si esto finalmente se daría pues “las respuestas del TC suelen tardar más tiempo que la devolución, por ello no creo que sea el camino adecuado”.

“El camino más adecuado es poder alcanzar un consenso, que se dé un retiro para los desempleados. En este momento con la propuesta actual incluso los propios congresistas podrían retirar. Acotémoslo para aquellas personas que no están trabajando ni aportando”, sostuvo.