MEF plantea que pensión mínima del sector público y privado sean homogéneas

Se busca que las pensiones mínimas sean homogéneas, en el sistema público como privado, siempre y cuando se logre un mínimo de años de aporte

Ante la propuesta de reformar el sistema de pensiones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adelantó cuáles son los pilares bajo los que se encuentran afinando la iniciativa previsional, las cuales tendrán un enfoque multipilar: pilar contributivo, no contributivo y de ahorro voluntario.

Cabe precisar que, a finales de mayo recién la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo emitirá su respuesta.

PENSIÓN MÍNIMA HOMOGÉNEA

Al respecto, Juan Zózimo, viceministro de Economía, indicó que se busca que las pensiones mínimas sean homogéneas, tanto en el sistema público como privado, siempre y cuando se logre un mínimo de años de aporte.

“Un puente entre el sistema público y el sistema privado para el Ministerio (de Economía) son las pensiones mínimas, que deberían ser homogéneas de modo que no se genere arbitraje entre uno y otro“, precisó el funcionario.

Asimismo, señaló que en caso de que no se alcancen los años mínimos de aporte, se contemplaría una pensión proporcional. No obstante, si el afiliado solo aportó pocos años y no llega a ninguno de este tipo de pensiones, recibirá una pensión garantizada no contributiva.

Respecto a las pensiones no contributivas (Pensión 65), el MEF adelantó que la idea es ampliar su cobertura para que también alcance a los ciudadanos pobres.

SISTEMA DE PENSIONES

Uno de los problemas que tiene el sistema de pensiones privado es la poca competencia que existe, por esta razón, desde el MEF están a favor de que ingresen nuevos actores y se den incentivos para generar una mayor rentabilidad en favor de los cotizantes.

“La visión que tiene el MEF es abrir más la cancha, generar una mayor competencia en el sistema porque el tema no es, necesariamente, mantener un sistema de AFP, es mantener una gestión de fondos en favor del afiliado y poder justamente conocer desde el momento cero cuánto es lo que el afiliado va a recibir en el futuro”, explicó Andres Zacarias, director general de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF.

