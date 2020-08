Médicos del Perú realizaron primer día de huelga

Personal de Salud de la Federación Médica Peruana y un grupo de trabajadores de EsSalud llevaron a cabo una huelga a escala nacional para exigir al Gobierno Central que cumpla los compromisos que pactó con el Ministerio de Salud. Los manifestantes demandan recibir más equipos de protección y que el estado cumpla con la entrega del bono Covid-19.

Profesionales de la salud exigen al Gobierno Central cumplir con los compromisos pactados

“Nosotros estamos empezando una huelga nacional indefinida por la falta de entrega oportuna y de calidad de equipos de protección de los trabajadores, igualmente la extensión del pago COVID-19 para quienes están trabajando en la primera línea de atención“, manifestó Wilfredo Ponce Castro, secretario de la Federación Centro Lima de Trabajadores de Salud.

Asimismo, el secretario Ponce, reveló que hay 9000 trabajadores de salud contagiados con COVID-19 y más de 70 muertos. “Pedimos proteger a los trabajadores que cuidan a los pacientes y que el bono COVID-19 llegue a todos. No tenemos adecuado equipo de protección, algunos reciben solo mascarilla quirúrgica”, dijo.

PUNTOS DE CONCENTRACIÓN

Hasta el frontis del Instituto Nacional de Salud del Niño llegaron los médicos de la Federación Médica Peruana para realizar su protesta. Ellos se sienten vulnerables en el ejercicio de sus funciones para atender a pacientes con coronavirus porque no cuentan con los equipamientos médicos idóneos.

Otro punto de manifestación fue la sede del Seguro Social de Salud – EsSalud, en Jesús María. En este lugar los trabajadores se reunieron con bombos, pancartas y realizaron un lavado de mandiles y mascarillas a manera de protesta.

ATENCIÓN A PACIENTES COVID-19 ESTÁ GARANTIZADA

Cabe indicar que la huelga incluye a las instituciones del Minsa, organismos públicos y las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) a nivel nacional. Sin embargo, el médico Godofredo Talavera, señaló que la atención a los pacientes positivos a coronavirus no se verá perjudicada.

Por otro lado, indicó que esta penosa situación tiene como responsable al gobierno. “Por incumplimiento del Gobierno nos vemos obligados a realizar la protesta porque el presupuesto en salud no se incrementa, la ley de rectoría no tiene reglamento y no se homologa la escala salarial entre el Minsa y la Federación”, manifestó .