Médico candidato a la presidencia mató a su paciente

Edmundo Chirinos fue un psiquiatra, académico, político, autoridad y criminal venezolano, candidato en las elecciones presidenciales de Venezuela de 1988 y rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV). En los últimos años de vida fue sentenciado por la violación y asesinato de la estudiante de comunicación social, Roxana Vargas, quien era su paciente. Esta es su abominable historia. ​

Vargas apareció con un tiro en la cabeza en un municipio de Caracas. Tenía sólo 19 años. La investigación del caso apuntaba directamente a Edmundo Chirinos, psiquiatra venezolano que había sido candidato a la presidencia de la República en 1988, asesor de Hugo Chávez y rector de la Universidad Central de Venezuela.

Ella dejó escrito en su blog que mantenía una relación con el médico, y en su despacho encontraron restos de sangre y miles de fotografías de mujeres en ropa interior sedadas en su despacho e inconscientes.

El caso sacudió Venezuela, ¿cómo nadie había denunciado esto?, ¿hasta qué punto el poder es impone de sus crímenes?

DESCUBRIENDO SU MENTE CRIMINAL

La periodista Ibéyice Pacheco intentó descubrir qué había dentro de la mente del perverso doctor y charló con él en innumerables sesiones que se publicaron en un libro con el nombre de Sangre en el diván: El extraordinario caso del Dr. Chirinos, especialmente en el capítulo ‘El delirio’, en el que se recogían las confesiones, testimonios, mentiras, y alucinaciones del polémico psiquiatra.

Al leer semejante testimonio, el actor venezolano Héctor Manrique tuvo claro que ahí había una obra de teatro que no sólo hablaba de una persona con la mente ida, sino que también hacía un retrato de la sociedad de su país durante las últimas seis décadas.

“Cuando leí ese capítulo me pareció estremecedor, está lleno de una egolatría tóxica, de una constante manipulación de los hechos, de una mentira podrida constante, y este caso ya lo conocía porque fue cercano a mi familia y fue estremecedor, me hacía preguntar hasta qué punto nosotros tenemos una responsabilidad sobre eso, me refiero a la sociedad, que termina haciéndose cómplice de estos delirantes populistas”, cuenta Manrique a EL ESPAÑOL.

Lo que al actor y director de este monólogo le pareció casi más interesante, es que si repasaba la historia contemporánea de su país, de alguna forma siempre aparecía el doctor Chirinos. “Fue rector de la universidad más importante, candidato a la presidencia por el partido comunista, presidente de la asamblea constituyente de deportes y además fue el psiquiatra de tres expresidentes de Venezuela. Fue más allá de ser el psiquiatra, fue una figura muy cercana a Chávez.

Estaba siempre retratado a su lado, era asesor y amigo, así que tiene mucho poder. Por eso no hablamos sólo de su vida, sino que la putrefacción de su vida es hablar de los males del país. Cuando repasamos su vida vivimos la tragedia de los venezolanos en estos momentos y entendemos lo que está pasando”, añade.

A pesar de esa unión, una vez Chirinos entra en prisión acusado de asesinato, el expresidente venezolano nunca más habló de él. “Actuó como si no existiese, ni para bien ni para mal, dejó de existir.

No hizo ninguna presión ni se le aplicó ningún privilegio, todo lo contrario, cayó en desgracia y nadie quiso saber de él, que es lo que tiene que hacer la justicia, pero este caso fue escandaloso y escabroso, porque aparecieron 1.500 fotografías de mujeres sedadas y desnudas, y eso es una cosa en la que tienen que ver muchas partes, me sorprendió ver cómo la sociedad psiquiatra de Venezuela ni lo condenó, tampoco las universidades. Hasta día de hoy hicieron silencio, y esa sociedad de cómplices es escandalosa”, opina.

JOVEN CON FUTURO PROMETEDOR

Roxana Vargas llegó a Caracas con sueños y metas para estudiar, venía de un pueblito llanero conocido como Valle de La Pascua, situado en el estado Guárico.

Con una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho inició sus estudios en la Universidad Católica Santa Rosa. Su nuevo hogar era con su abuela y una hermana mayor en la Quebradita II, en San Martín.

Luego de un tiempo, cuando se encontraba en el octavo semestre de Comunicación Social, ejercía como pasante en RCTV Internacional. En aquel destacado medio se desempeñaba como asistente de producción en el programa “Quién quiere ser Millonario”. La televisión era su pasión.

Roxana ingresó al consultorio de Edmundo Chirinos en 2007 llevada por su madre, Ana Teresa Quintero Morales, quien también fue paciente del psiquiatra. La joven sufría de depresiones, bulimia y anorexia. Su vida era un vaivén de emociones y de carencias que no podía llenar. La estudiante confío en su psiquiatra y se postró en su diván buscando una “cura” que fue peor que la enfermedad.

EL CRIMEN

El 14 de julio de 2008 fue hallado el cadáver de Roxana Vargas en un terreno baldío de Parque Caiza. A la joven le habían propinado un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte. Su cuerpo fue encontrado por moradores de la zona.

Ante aquel hallazgo, todo apuntaba y señalaba a Edmundo Chirinos como autor material del crimen. Su madre y compañeras de clase sabían lo que ocurría entre el psiquiatra y ella, debido a que la relación se volvió tormentosa y muchas veces la estudiante amenazó a Chirinos con revelar los abusos que había cometido contra otras pacientes.

En un principio a pesar de las acusaciones contra el psiquiatra se manejaron varias versiones por el asesinato de la estudiante, dijeron que había sido víctima del hampa, también se habló de algo político, debido a que realizaba sus pasantías en un canal opositor al Gobierno y también se asomó la posibilidad de un secuestro exprés. Todas estas hipótesis fueron descartadas luego de una investigación minuciosa del Cicpc a Edmundo Chirinos.

El contacto telefónico entre ambos, el día de su desaparición, los testimonios de los compañeros de estudio, quienes dijeron que Roxana se había despedido de ellos, afirmando que se vería con su terapeuta, los señalamientos de la madre de la joven y un blog en el que daba a conocer sus amores con Chirinos, la presencia de sangre de Roxana en el consultorio del psiquiatra, un zarcillo de la víctima, 1200 fotos de mujeres desnudas que era pacientes del terapeuta, entre ellas las de la víctima, entre otros elementos que llevaron a las autoridades a acusar a Edmundo Chirinos, procesarlo por medio de un tribunal y condenarlo a 20 años en la cárcel de Yare III.

En marzo de 2012 se le otorgó a Chirinos una medida cautelar de casa por cárcel por su edad avanzada y el 24 de agosto de 2013 fue hallado sin vida en su residencia en Caracas.