Mayra Couto ahora da clases de ortografía

La actriz no deja de generar polémica, pues los usuarios de redes sociales no pierden la oportunidad de criticarla. Mayra Couto dio unas lecciones de ortografía en su cuenta de Instagram sin imaginar que sus detractores le iban a recordar un escándalo pasado.

Pero los internautas le recordaron duramente cuando pidió cambiar la palabra mundo por “munda”

La actriz publicó un vídeo enseñando la manera correcta de escribir los aumentativos, pues al parecer ya se había cansado de que sus seguidores lo escriban de mala manera.

“Por favor, los aumentativos “AZO” y “AZA” van con “Z”. Cansadazo, lujazo, grandazo. Fem: lataza, cansadaza, camionetaza”, expresó.

Lo que no imaginó fue de que sus detractores le iban a recordar que en más de una oportunidad la actriz ha tenido la intención de cambiar las palabras, por lo que recibió crueles burlas, a las que prefirió no responder.

Leer también [Monique Pardo llama “víbora” a Gisela]

“¿Y en inclusive? Cuerpaze, mundaze, feministe”, “Reglas de ortografía de la que dice ‘munda’”, “¿Ahora eres experta en gramática, munda?”, fueron algunos comentarios en su contra.

Como se recuerda en su momento la recordada “Grace” de “Al fondo hay sitio” publicó un mensaje en donde pidió llamar “munda” al mundo.

“Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, ¿por qué no le decimos MUNDA?”, señaló la actriz aquella vez en una de sus publicaciones en Instagram.