Mata a hermana de 7 puñaladas

Ana Beatriz Canahuire Montes de 57 años perdió la vida de manera trágica cuando su hermano, César Augusto Canahuire Montes (52), la mató a puñaladas durante una reunión familiar en Tacna.

Según declaró el fiscal Jhonatan Narro, el sujeto, provisto de un cuchillo, apuñaló de manera feroz a su hermana hasta en siete oportunidades.

El hijo y vecinos de la víctima confirmaron que fue César Augusto quien acabó con la vida de Ana Beatriz y él mismo confesó el crimen ante las autoridades. Las investigaciones determinaron que ambos hermanos discutieron por una herencia familiar, al parecer por la casa de los padres, donde ambos residían. César Canahuire en un primer momento mostró arrepentimiento y fue el hijo de su víctima quien lo encontró autolesionándose en la mano. Cabe indicar que el confeso asesino registra antecedentes por violencia familiar, hecho en el que también usó un arma blanca. Al momento, permanece detenido en el departamento de investigación criminal y la Fiscalía lo acusará por el delito de fraticidio.