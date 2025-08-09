Cobrador asesinado pagaba cupo diario

Otra vez la extorsión en el transporte público enluta a una familia. Hilbert Carhuavilca, cobrador de la empresa El Tigrillo, fue asesinado a balazos la madrugada de ayer viernes cuando la unidad en la que trabajaba fue interceptada por sicarios.

Según su madre, Hilda Andrade, los trabajadores entregaban 10 soles diarios para reunir los 15,000 soles mensuales que exigían los extorsionadores. Sin embargo, la empresa no habría cumplido con entregar el dinero a una de las bandas que opera en la zona de San Juan de Lurigancho.

El ataque se habría originado porque, aunque El Tigrillo pagaba a una organización del cono norte, no lo hacía con otra del cono sur, que también reclamaba cupos. “Quiero justicia para mi hijo. Voy a investigar hasta encontrar al responsable”, señaló la madre a Buenos Días Perú.

Leer también [Fonavi: montos a pagar en agosto por Reintegro 4]

Familiares y compañeros de trabajo denunciaron que la empresa no ha dado la cara tras el crimen y que, al tratarse de un asesinato, el seguro no cubriría los gastos. En el patio de maniobras, los transportistas evalúan realizar un paro en protesta por la inseguridad y la falta de apoyo. La Policía investiga el caso y no descarta que se trate de un enfrentamiento entre bandas rivales que disputan el control de las rutas.