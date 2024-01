Juliana Oxenford se alista para regresar tras dejar ATV

A través de sus redes sociales, la exfigura de ATV afirmó que no le teme al desempleo

Juliana Oxenford está lista para seguir adelante con su carrera periodística después de dejar inesperadamente ATV, donde conducía el programa ‘ATV Noticias: Al Estilo Juliana’. En un mensaje compartido en sus redes sociales, la comunicadora afirmó que no teme al desempleo y que se está preparando para volver a conectarse con su audiencia.

“Es la primera vez en veintitrés años de carrera que el desempleo no me angustia. Es extraño, cuando más debería preocuparme porque ahora no soy solo yo sino también la familia, me siento tranquila”, escribió en su plataforma, compartiendo su perspectiva sobre esta nueva etapa. Oxenford explicó que está evaluando cuidadosamente las propuestas laborales que recibe y que no está repitiendo los mismos errores del pasado.

“Siento que tengo las herramientas para hacer algo pensando primero en mí y capitalizando más de décadas de aprendizaje y crecimiento”, mencionó. Destacó la importancia de la coherencia en su vida y expresó su compromiso de seguir siendo sincera consigo misma y con su audiencia.

En cuanto a su esperado regreso, Oxenford aseguró a sus seguidores que está trabajando en concretar las ideas que tiene planeadas. Mientras tanto, ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, compartiendo reflexiones y actualizaciones sobre su situación profesional.

Juliana Oxenford le dijo adiós a ATV

El 15 de diciembre de 2023, Juliana Oxenford se despidió del programa ‘Al estilo Juliana’ en ATV, expresando sus sentimientos encontrados sobre su salida. Aunque destacó la libertad para ejercer el periodismo que tuvo en el canal, también mencionó haber experimentado falta de respeto durante su tiempo allí.

Tras su partida, Mávila Huertas fue anunciada como la nueva conductora del canal con el programa ‘Ocurre ahora’, que se estrenó el mismo día. Oxenford ha marcado el inicio del 2024 participando como invitada en varios programas, donde ha compartido sus opiniones sobre diversos temas, incluyendo el nombramiento de Mávila Huertas como su sucesora en ATV.