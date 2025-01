Martínez: «Un hombre tiene que aprender a respetar a una dama»

El parlamentario no agrupado, Edwin Martínez, se manifestó ante la denuncia de violación contra el legislador José Jerí.

El parlamentario no agrupado, Edwin Martínez, se pronunció a las cuestionadas declaraciones que brindó semanas atrás cuando opinó sobre el caso que envuelve al legislador de Somos Perú José Jerí, a quien una mujer denunció por violación sexual durante una reunión social.

Como se recuerda, en aquella oportunidad, tras su entrevista en un programa local, el parlamentario afirmó que “los dos varones han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto” y no sucedan “este tipo de situaciones”. «Y la señorita también ha debido controlarse un poco porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas escondidas dentro y pueden suceder actos como este que son una supuesta violación”, añadió.

Debido a las expresiones, la parlamentario Susel Paredes, lo denunció ante la Comisión de Ética, manifestando que “las víctimas nunca son responsables” y que “los violadores son los responsables”. Sin embargo, cuando fue consultado sobre si es que considera que se equivocó con sus afirmaciones o si no supo explicarse bien dado que muchos interpretaron sus palabras como una posible “justificación” a lo ocurrido, Edwin Martínez mantuvo su postura asegurando que cree que ha “sido bien directo”.

“Pero dónde está la excusa, lo que yo he dicho claramente es que dos personas no pueden haber hecho beber licor a una dama y no cuidarla, no protegerla”, manifestó ante una entrevista. «Lo que he dicho simplemente es que un hombre tiene que aprender a respetar a una dama y no hacerla beber hasta que pierda la conciencia y una dama tiene que respetarse a sí misma y no beber hasta perder la conciencia», agregó.