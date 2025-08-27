Martín Vizcarra llegó al penal de Barbadillo tras nueva orden del INPE

El expresidente compartirá centro penitenciario con Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Martín Vizcarra llegó al penal de Barbadillo este miércoles 27 de agosto, a donde volvió a ser trasladado después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ordenara su retorno para garantizar su integridad física, en su condición de expresidente de la Nación.

Según señaló el ente que custodia los centros penitenciarios del Perú, esto fue «en cumplimiento a la Resolución Presidencial N.° 264-2025-INPE«. El anuncio se hizo a través de redes sociales y junto a una fotografía del exmandatario ingresando a la cárcel de Ate.

Como lo anunció el ministro de Justicia, el INPE, mediante la Resolución Presidencial Nº 264-2025-INPE/, oficializó una modificación en sus disposiciones sobre clasificación de internos. Introduciendo una excepción por motivos de seguridad personal que podría alterar el régimen penitenciario habitual.

La norma, firmada por el presidente del INPE, Javier Llaque Moya, complementa la Resolución Nº 198-2023-INPE/P y establece que, en casos excepcionales, un interno podrá ser ubicado en un Establecimiento Penitenciario de Trabajado, independientemente de su perfil criminológico o régimen penitenciario asignado. Esta decisión será tomada por la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Penitenciario de Lima, en función de criterios de protección personal.

«Al realizar la clasificación de un interno que haya tenido la condición de expresidente de la república, excepcionalmente. Por razones de seguridad personal debe ubicarlo en el Establecimiento penitenciario de Barbadillo, independientemente del régimen penitenciario y puntaje alcanzado.»