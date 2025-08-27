Donald Trump envía dos buques de guerra más en dirección a Venezuela

A los tres destructores enviados la semana pasada se le sumarán un lanzamisiles y un submarino.

Una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el envío de dos buques más al Caribe «para combatir el tráfico de drogas».

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News. Ambos llegarían a la región la próxima semana, según declaró a AFP (en anonimato) una fuente estadounidense.

El despliegue se produce después de que el polémico mandatario norteamericano enviara la semana pasada tres destructores al mar del Caribe, «para frenar el narcotráfico», que ahora denomina como «grupos narcoterroristas».

Como se recuerda, el gobierno de Donald Trump aumentó las presiones contra la administración de Nicolás Maduro. E incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca al arresto» del chavista.

El presidente de Venezuela es acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Exactamente con el ‘Cártel de los soles’, supuestamente liderado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Bolivariana.

Nicolás Maduro respondió a la movilización militar estadounidense trasladando hasta 4,5 millones de milicianos, un cuerpo adscrito a su Fuerza Armada, pero conformado por civiles, hacia las costas caribeñas del país llanero.