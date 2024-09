Martha Moyano: “El doctor Elio ha cometido un error”

Tras su diálogo con un medio local, la parlamentaria se pronunció sobre el mensaje que publicó el abogado del expresidente ante su fallecimiento

La congresista por Fuerza Popular, Martha Moyano, se pronunció acerca de la ausencia de Elio Rivera, quien fue abogado del expresidente hasta sus últimos días. Tras su diálogo con un medio de prensa, confirmó el malestar hacia el letrado, quien fue la primera persona en confirmar el fallecimiento del expresidente.

“El doctor Elio ha cometido un error, por decirlo menos, porque en cosas como estas, cuando una familia está pasando por un dolor tremendo, uno no puede atribuirse la representación o responsabilidad de tomar un anuncio y lo digo yo porque estuve presente. No me pareció correcto y yo misma se lo dije. Le corresponde siempre a la familia hacer ese anuncio porque es algo muy íntimo, por lo que faltó el respeto”, manifestó.

Pese a que no quiso referirse a si habían roto las relaciones entre la defensa y su familia, fuentes cercanas a Fuerza Popular, indicaron que fue tal el rechazo de que el especialista en derecho penal, estuviera impedido de acercarse al velorio.

En tanto, el abogado evitó confirmar si se apersonaría al velorio o al entierro, sin embargo, destacó que lo acompañó hasta el término de la noche en su vivienda, previo a que sea trasladado. Ante las declaraciones de la parlamentaria fujimorista, mencionó que “la aprecia, pero no es momento de discutir sobre ello”.